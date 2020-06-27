به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن موسوی نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان‌ها، با اشاره به پر شدن سد گتوند و زیر آب رفتن راه‌ها روستایی محدوده سد گفت: پیش از احداث سد پیش‌بینی‌شده بود که برخی از روستاها به زیر آب می‌روند، به همین دلیل پیش از آبگیری سد این روستاها جابه‌جا شدند. اما اکنون پس از پر شدن دریاچه سد برخی از راه‌های ارتباطی روستاهای حاشیه دریاچه سد گتوند به زیر آب رفته‌اند.

وی بابیان اینکه احداث سد گتوند از اساس اشتباه بود توضیح داد: مطالعات اولیه‌ای که در زمان حکومت پیشین انجام شده بود بهترین مکان احداث سد گتوند را ۱۵ کیلومتر بالاتر از جایگاه فعلی سد پیش‌بینی کرده بود که متأسفانه کارشناسان احداث سد برای راحتی دسترسی به مسیرهای ارتباطی ۱۵ کیلومتر پایین‌تر سد را احداث کردند و این موجب شد که کوه نمکی در داخل دریاچه سد قرار گیرد.

نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: در زمان ساختمان سد هم کارشناسان و پژوهشگران هشدار دادند که این کار اشتباهی است اما مسئولان ساختمان سد اعلام کردند که ما با استفاده از فناوری روز دنیا و با کمک دانشمندان کشور ایتالیا سطح کوه نمکی را با عایقی از جنس شیشه و سیمان می‌پوشانیم تا در آب سد حل نشود که تاکنون کاری انجام نشده است و متأسفانه اکنون سد گتوند برای رودخانه کارون و استان خوزستان تبدیل به یک بحران زیست‌محیطی شده است چراکه اکنون کوه نمک در آب دریاچه سد حل‌شده و رودخانه کارون را شور کرده است و این سبب می‌شود زمین‌های کشاورزی در مسیر رودخانه تبدیل به شوره‌زار شوند و بسیاری از نخل‌ها خشک شده است و کشت زارها از بین رفته‌اند.

موسوی زاده افزود: اکنون برای جلوگیری از این مشکل و بالا رفتن غلظت نمک رودخانه کارونی با یک مهندسی پرهزینه آب را از بالای دریاچه سد خارج می‌کنند و با مخلوط کردن آب خارج‌شده از دریچه‌های پایین سد تلاش می‌کنند که این آسیب کمتر شود. این اقدام هزینه زیادی را به کشور تحمیل می‌کند و بازهم به‌صورت کامل نمی‌تواند معضل را برطرف کند.

وی اضافه کرد: در چند سال گذشته دانشگاه تهران برای حل این مشکل مطالعاتی را انجام داده است تا بتوان ره حلی برای حل این معضل زیست‌محیطی پیدا کرد. سه در این مطالعات پیشنهادشده است که می‌گوئید پیشنهاد اول این است که از سد گتوند تا خلیج‌فارس به طول ۳۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری انجام شود و آب سد به خلیج‌فارس منطق شود. پیشنهاد دوم تبیین می‌کند که یک مسیر انحرافی به طول ۴۵ کیلومتر از پشت سد حفاری شود و با جلوگیری از ورود آب به دریاچه عملاً سد غیرفعال شود و آب موجود به‌مرورزمان خشک شود. و درنهایت پیشنهاد سوم می‌گوید که در اطراف دریاچه‌هایی ایجادشده و آب‌شور سد به این دریاچه‌ها منتقل شود تا به‌مرور تبخیر شده و سد را تخلیه کند.

نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان‌ها بابیان اینکه هر سه پیشنهاد عملاً غیرعملیاتی است توضیح داد: هر سه پیشنهاد هزینه زیادی را می‌طلبد که عملاً از عهده دولت خارج است. بنابراین در حال حاضر با طرح‌هایی تلاش می‌کنند که اوضاع را مدیریت کنند تا در آینده بشود کاری برای حل این مشکل بزرگ انجام داد.

موسوی زاده تأکید کرد: این کار اشتباهی بود که با میلیاردها تومان هزینه به استان خوزستان و ملت ایران تحمیل شد و هنوز هم در حال تحمیل هزینه گزافی است که می‌توانست استان خوزستان را آباد کند.

وی افزود: تنها هزینه‌ای که از سوی احداث‌کنندگان سد به مردم تحمیل شد بودجه مصرفی نبود بلکه کاهش تناژ گندم تولیدی در پایین‌دست رودخانه، از بین رفتن احشام و نابودی نخلستان‌ها هزینه‌های ثانویه است که به مردم تحمیل می‌شود.