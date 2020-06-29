محمود محمودزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره موافقت دولت با ساخت خانههای ۲۵ تا ۳۰ متری اظهار داشت: ساخت خانههای ۲۵ متری پیشنهادی بود که شهرداری تهران ارائه کرده و این پیشنهاد هنوز رسماً به وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است.
وی ادامه داد: فلسفه اعلام این پیشنهاد از سوی شهرداری بر اساس برداشت آنها از موضوعی با نام «خانههای کوچک» در دنیا بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در این خصوص، راهاندازی نظام اجارهداری حرفهای است که به زودی بسته مربوط به آن تدوین خواهد شد. در این سازوکار، سطح سوم اجارهداری تهیه شده که چیزی شبیه راهاندازی پانسیونهای خصوصی است و افرادی که برای اشتغال یا تحصیل و درمان و امثال آن به صورت مجردی یا بدون خانواده به پایتخت کوچ میکنند، در آن مستقر میشوند و محلی برای سکونت آنها است.
الگوی مصرف مسکن در تهران، واحد ۷۵ متری است
محمودزاده تصریح کرد: چنین فردی توانایی مالی اجاره کردن واحد ۷۵ متری که متراژ الگوی مصرف مسکن در پایتخت محسوب میشود را ندارد بنابراین مجبور به سکونت در چنین واحدهایی خواهد بود. به نظر میرسد آنچه شهرداری تهران به عنوان واحدهای ۲۵ متری مطرح کرده، برگرفته از این تفکر باشد.
وی یادآور شد: ما از نظر مسائل اجتماعی با این ایده شهرداری موافق نیستیم و درباره آن نظراتی داریم ضمن اینکه دولت تاکنون هیچ موضعی درباره این پیشنهاد اعلام نکرده و موافقتی با آن نداشته است.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، بر اساس تجربیاتی که از ساخت واحدهای مسکونی کوچک در تهران داشتهایم، نظر ما با ساخت خانههای ۲۵ متری، منفی است ضمن اینکه مسائلی که شهرداری تهران در این خصوص اعلام کرده بر اساس مفاهیم اقتصادی است.
محمودزاده تأکید کرد: ما باید ابتدا طرح مورد نظر شهرداری را ملاحظه و درباره آن مذاکره کنیم تا بتوانیم در خصوص آن اظهارنظر کنیم اما تاکنون هیچ مرجع دولتی درباره این طرح شهرداری، اعلام موافقت نکرده است.
سودهای اقتصادی، پشت پرده انتشار شایعه پشت بام خوابی
وی درباره اخبار منتشره در روزهای اخیر مبنی بر شایع شدن «پشتبامخوابی» یا «انبارخوابی» در تهران گفت: من این موضوع را نه تأیید و نه تکذیب میکنم؛ اصلاً امکان واگذاری اجارهای پشتبام وجود ندارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در بخش مسکن به دلیل اقتصاد قابل ملاحظهای که در آن وجود دارد، گرفتار چنین ادعاهایی هستیم؛ بخصوص اینکه هیچ مرجع رسمی اعلام نکرده که چند قرارداد اجاره پشتبام یا انبار به ثبت رسیده است. همچنین از نظر قانونی هم با توجه به اینکه پشتبام جزو مشاعات یک مجتمع مسکونی محسوب میشود و به همه واحدها تعلق دارد، امکان اجاره آن وجود نخواهد داشت. نمیتوانیم چیزی که وجود خارجی ندارد را بفروشیم یا اجاره دهیم.
پانسیون های غیر رسمی، شناسنامه دار میشوند
محمودزاده، یکی از تجربیات واگذاری واحدهای اجاری جمعی را راهاندازی گرمخانهها در شهرداری تهران در سالهای گذشته، عنوان و اظهار کرد: ما موافق تأسیس چنین فضاهایی برای استراحت نیروهای کار در تهران که بدون همراهی خانواده به پایتخت کوچ کردهاند، هستیم تا بتوانند شبها محل خواب مطمئن و ارزان داشته باشند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز در برخی مناطق مرکزی و جنوبی تهران، بسیاری از خانههای بزرگ قدیمی به پانسیونهای غیررسمی تبدیل شدهاند؛ این اتفاق مشکلات اجتماعی عدیدهای خواهد داشت و با توجه به اینکه تعداد زیادی از آنها شناسنامهدار نیستند، مورد دغدغه خانوادههایی خواهد بود که فرزندان خود را برای تحصیل یا کار به تهران فرستاده و در این پانسیونها مستقر شدهاند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه باید این پانسیونهای غیررسمی، شناسنامهدار و ثبت شوند، گفت: این پیشنهاد را در قالب نظام اجارهداری حرفهای تدوین کردهایم تا پانسیونهای غیررسمی به این طرح بپیوندند.
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