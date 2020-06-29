افزایش قیمت تخم مرغ در ایلام تخلف است/برخورد با متخلفان

عزت الله عبدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با عنایت به افزایش هزینه‌ها و با هدف حفظ و استمرار تولید، موضوع بررسی قیمت تخم مرغ در دستور کار کارگروه تنظیم بازار قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد، حمل و نقل، خوراک و… سقف قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری حداکثر ۹۵ هزار ریال تعیین شده است.

عبدخانی تصریح کرد: بر این اساس قیمت مصرف کننده هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته به وزن آن در حدود ۲۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی بیان کرد: بدیهی است فروش تخم مرغ با قیمت‌های بالاتر از قیمت مصوب تخلف و در صورت مشاهده برخورد قانونی لازم با متخلفان، توسط بازرسان صمت استان اعمال می‌شود.

عبدخانی افزود: همچنین در این راستا هماهنگی لازم با اتحادیه مربوطه، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تشکل‌های تولیدی صورت گرفته و توزیع گسترده و کافی تخم مرغ با حداقل سود عمده و خرده فروشی در مراکز توزیع در حال انجام است.

این مسئول در پایان بیان کرد: هموطنان و مصرف کنندگان محترم در صورت مشاهده تخلفات احتمالی اعم از عدم درج قیمت، گرانفروشی و… می‌توانند مراتب را به صورت حضوری و یا تلفنی به سازمان صنعت معدن و تجارت و تلفن ۱۲۴ گزارش تا مراتب مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.