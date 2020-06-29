نرخ رسمی ۴۷ ارز اعلام شد/افزایش قیمت یورو و پوند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (دوشنبه نهم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۱۰۸ ریال به قیمت ۵۱ هزار و ۹۳۶ ریال و هر یورو نیز با رشد ۹۲ ریالی به قیمت ۴۷ هزار ۲۱۴ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۳۲۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۱۶ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۳۴۰ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۳۵ ریال، روپیه هند ۵۵۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۳۵۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۷۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۸۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۷۵۶ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۲۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۳۰ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۲۷ ریال، روبل روسیه ۶۰۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۲ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۹۰۱ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۶۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۹۹ ریال، ده روپیه سریلانکا دو هزار و ۲۵۷ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۵۶۰ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۸۳ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۵ هزار و ۸۷۹ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۰۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۹۷۸ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۴۴۰ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۴۰ ریال، یک هزار روپیه اندونزی دو هزار و ۹۴۶ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۵۳۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۲۵۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۸۱ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.