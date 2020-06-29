کاروان خدام حرم مطهر رضوی وارد ایلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، خدام حرم مطهر رضوی در بدو ورود به ایلام با حضور در مزار شهدای گمنام واقع در تپه نورالشهدا به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس و انقلاب اسلامی با قرائت فاتحه و نثار گل ادای احترام کردند.
دیدار با مسئولان استان و مسئولان دفتر آستان قدس رضوی در استان از جمله برنامههای سفر کاروان خدام رضوی به استان است.
امسال دیدارهای عمومی، اجتماعات و جشنها به خاطر رعایت مسائل و پروتکلهای بهداشتی برگزار نخواهد شد.
دیدار با مجموعه کادر و مدافعان سلامت، دیدار با گروههای جهادی، دیدار مطبوعاتی در خصوص برنامههای جشنهای زیر سایه خورشید، دیدار با مسئولان استان، عیادت از بیماران در سطح بیمارستانهای استان، حضور در مراسمات معنوی با رعایت پروتکلهای بهداشتی و سرکشی از اقشار آسیب دیده از کرونا و نیازمندان استان از دیگر برنامههای حضور کاروان خدام حرم مطهر رضوی در استان خواهد بود.
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