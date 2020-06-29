اقدامات «ویزر» سیاسی است/ آینده درخشانی در انتظار جودو ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری که صبح امروز دوشنبه از فدراسیون جودو بازدید کرد در این مورد گفت: از همه کسانی که برای پیشرفت جودو زحمت کشیده اند تشکر می کنم. در مورد بحث تعلیق جودو ایران باید بگویم که «ویزر» خواهد رفت و جودو می ماند آینده این رشته روشن است و آینده از آن کسانی است که برابر رفتار ناصحیح، ناثواب و غیراخلاقی رئیس فدراسیون جهانی مقاومت کردند. معتقدم این دوره قطعا زودگذر خواهد بود و جودو به اوج خودش باز خواهد گشت.

وی ادامه داد: جوانان ایران در عرصه جهانی خواهند درخشید. روزهای اوج و جهش جودو در پیش خواهد بود. این که مجموعه مدیریت جودو و خصوصا آرش میراسماعیلی با انگیزه و سختکوش توانستند این خانواده بزرگ را با مجموعه چالش ها حفظ کنند و رویدادهایشان را برگزار کنند، اقدام قابل تقدیر است.

صالحی امیری ادامه داد: در خصوص دیپلماسی که برای جودو به کار بستیم باید بگویم ما از تمام ظرفیت لازم برای اثبات حقانیت جودو استفاده کردیم. تا به حال بیش از 20 ملاقات با مقامات جهانی و کمیته بین المللی المپیک داشتم برای دفاع از حقانیت جودو و اثبات رفتار ناصحیح و غلط و سیاسی و مغرضانه آقای ویزر. چهار مکاتبه کتبی با توماس باخ انجام دادیم و دلایل زیادی آوردیم که رفتار ویزر غیر حرفه ای و سیاسی است و به نوعی انتقام جویی از جودو ایران است.

رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد: در ملاقات حضوری که با آقای سلطانی فر داشتیم با آقای باخ و مدیران ارشد کمیته بین المللی این موضوع را تشریح کردیم و رای دادگاه بین المللی در صورت رسیدگی عادلانه به سود ایران خواهد بود.

وی ادامه داد: نکته بعدی این است که همه باید از جودو حمایت کنند. وزارت ورزش، کمیته المپیک و کادر مدیریت ورزش کشور باید حمایت کنند که جودو در شرایط تعلیق احساس دغدغه و نگرانی نداشته باشد. انصاف این است که ما در سال گذشته بیش از یکصد ساعت وقت گذاشتیم برای دفاع از حقانیت جودو. این لازم بود. امسال هم میراسماعیلی شهادت می دهد که ما پیگیر این موضوع هستیم. جلسات مشترک زیادی با آقای وزیر و سایر مسئولان داشته ایم.

صالحی امیری ادامه داد: امیدواریم در دادگاه بین المللی با قضاوت عادلانه رای به سود ایران صادر شود تا پاسخ قاطعی به کسانی باشد که با انگیزه های سیاسی و غیراخلاقی به دنبال انتقام از جودو هستند افشا شوند.

رئیس کمیته ملی المپیک در پایان گفت: پیشکسوتان جودو هم این شرایط را طوری مدیریت کنند که در جودو ریزش نداشته باشیم. باید علائق کسانی که به جودو علاقمند هستند حفظ شود. خانواده بزرگ جودو باید کنار هم باشند. بنده هم قول می دهم که با تمام توان بتوانم به این رشته کمک کنم.