بهمن خدادادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۰ هزار و ۳۰۹ مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۲۷۲۶ بازدید از اماکن نظیر مدارس، آرایشگاه‌های زنان مساجد به عمل آمد.

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه از صدور ۳۴۶ اخطار برای مکان‌های متخلف خبر داد، افزود: با توجه به عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی ۲۵۴ مکان متخلف پلمب شدند.

خدادادیان با بیان اینکه در فصل گرم سال نظارت بر مراکز آب روستایی بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: همچنین در بازه زمانی مذکور ۱۴۲ نمونه برداری مواد غذایی و ۶۱۲ نمونه برداری آب آشامیدنی در کرمانشاه انجام شده است.

وی گفت: پس از بازگشایی مطب‌ها ۶۰۰ مورد بازرسی از مطب‌های پزشکی انجام شد که در نهایت به ۶ پزشک به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی اخطار داده شد، همچنین سه کلینیک بزرگ اخطار گرفتند.

این مسئول ادامه داد: در این رابطه دستورالعمل مشترکی به امضای رئیس نظام پزشکی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی رسیده است.

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه گفت: ۴۶ تالار به دلیل تخلف و پذیرش مهمان به دادستانی معرفی شدند زیرا بازگشایی تالارها به دلیل تهدید سلامت جرم تلقی می‌شود و تا زمان صدور مجوز از سوی ستاد ملی و استان کرونا غیر قانونی است.

وی با بیان اینکه کرمانشاه همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد، خاطرنشان کرد: با همکاری اصناف، اماکن، فرمانداری و نیروی انتظامی بازرسی از تالارهای پذیرایی انجام می‌شود.

خدادادیان خاطرنشان کرد: با توجه به ماده ۶۸۸ قانون مبنی بر تهدید علیه سلامت که جرم تلقی می‌شود به جرم تالارهای متخلف رسیدگی می‌شود.

این مسئول گفت: همچنین بازرسی از نانوایی‌ها ادامه دارد و در مرحله نخست ۲۵ نانوایی قطع سهمیه شدند که پس از اخذ تعهد و رعایت اصول بهداشتی سهمیه آنها برقرار شد.



کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه گفت: با ابتلای یک فرد به ویروس کرونا امکان انتقال به چهارصد نفر دیگر در طول یک ماه وجود دارد.

وی عنوان کرد: طی سه ماه نخست امسال ۳۲۹۳ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و فاسد و ۱۱۹۷ لیتر نوشیدنی تاریخ مصرف گذشته همچنین ۲۶۲۷ کیلوگرم گوشت دام و طیور که به صورت غیرمجاز ذبح شده بود، معدوم شدند.

خدادادیان خاطرنشان کرد: مردم هر گونه موارد تخلف را می‌توانند ازطریق سامانه ۱۹۰، ۲۵۲۵ و یا ۷۳ ۷۹ ۳۷۲۷ اطلاع رسانی کنند.