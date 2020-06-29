به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تبریک به مناسبت دهه کرامت، گفت: جا دارد یاد کنیم از اقدامات ضد حقوق بشری رژیم آمریکا در سنوات گذاشته و در دوران اخیر که آن را به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی نام گذاری کردهایم. البته این جنایات هنوز هم در جای-جای جهان ادامه دارد.
وی افزود: از این قبیل جنایات میتوان به بمب گذاری منجر به ترور نافرجام آیتالله خامنهای، ترور آیتالله صدوقی، بمباران سردشت و هدف قرار گرفتن هواپیمای ایرانی توسط ناو آمریکایی نام برد.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه به سفر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به کشورمان اشاره کرد و اظهار داشت: «حنیف اتمر» سرپرست وزارت خارجه افغانستان به تهران سفر کرد و دیدارها و رایزنیهای متعددی با مقامات کشور داشت که از اثرات آن، جلو افتادن امضای سند جامع میان دو کشور بود، البته موارد دیگری نیز میان دو کشور مورد بحث قرار گرفت.
ظریف در نشست آنلاین شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی میکند
موسوی همچنین افزود: شاهد دو کنفرانس آقای ظریف با «یوسف بن علوی» وزیر خارجه عمان و «وانگ یی» وزیر خارجه چین بودیم و امروز او به صورت ویدئو کنفرانس با همتای قطری گفتگو خواهد کرد. فردا نیز وزیر امور خارجه به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه شورای امنیت در مورد قطع نامه ۲۲۳۱ صحبت خواهد کرد.
وی در مورد ادعای آمریکا برای به راه انداختن مکانیسم ماشه، تاکید کرد: ما گفتهایم که آمریکا حق استفاده از این مکانیسم را ندارد و با اقداماتی که این کشور در قبال برجام و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ داشته در جایگاهی نیست که صحبتی در این امر کند. ما با مذاکراتی که با طرفهای متعدد داشتیم معتقدیم شکستی دیگر در انتظار آمریکا است و ما توصیه داریم که راه رفته را نیازمایند.
رومانی درباره قتل قاضی منصوری شفاف عمل نمیکند
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد آخرین اخبار درباره قتل «منصوری» نیز تصریح کرد: این موضوع هنوز دارای ابهاماتی است و دولت رومانی به رغم درخواستهای ما، شفاف سازی نکرده است. هم وزارت خارجه، سفارت ما و پلیس اینترپل پیگیر هستیم و درخواست داشتهایم که همه چیز شفاف شود.
موسوی با بیان اینکه متأسفانه هنوز جزئیاتی در این مورد دریافت نکردهایم، اظهار داشت: من از مقامات رومانی میخواهم به دلیل حساسیت این پرونده ما را در جریان جزئیات این قتل قرار دهند.
گمانهزنیها درباره سند همکاری ایران و چین واقعیت ندارد
وی در مورد توافقنامه جامع ۲۵ ساله میان ایران و چین، اظهار داشت: این توافق جدید نیست. در سفری که رئیس جمهور چین به ایران داشت سندی به امضا رسید که یکی از بندهای آن این بود که دو کشور باید توافق جامعی داشته باشند.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: در سفر سال گذشته وزیر امور خارجه به پکن پیشنویس این توافق نوشته و تبادل شد. من گمانهزنیها در این مورد را رد میکنم.
موسوی با بیان اینکه ما بر اساس نگاه راهبری به کشورهای نزدیک به خود و دوستان خود به دنبال تعریف درازمدت رابطه هستیم، اظهار داشت: اطلاعاتی که مطرح میشود، دروغ است. ما آماده هستیم با همه کشورها توافقات جامع، بلندمدت امضا کنیم. این سند به نحوی است که در آینده میتواند به طور کامل منتشر شود.
وی اضافه کرد: اگر در دولت این سند نهایی شود، منتشر خواهد شد و باید بگویم موضوع ابهامی ندارد. مشخص است که رابطه میان ایران و چین دشمنانی دارد. این سند افتخارآمیز و به نفع دو کشور است.
موضع گیری ایران درباره انتخابات آمریکا
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه اگر دوباره انتخاب نشود، ایران، آمریکا را تحویل خواهد گرفت، گفت: چنین موضوعاتی مربوط به داخل کشورها بوده و جمهوری اسلامی بنا ندارد در امور داخلی کشورها دخالت کند.
موسوی افزود: آنچه در آمریکا میگذرد مسائل انتخاباتی و حزبی است و به ما ربطی ندارد، آنها چه فکری میکنند و تصمیم میگیرند. برای ما سیاست کلان کشور مهم است و روابط خود را بر اساس آن، شکل میدهیم. ما منتظر انتخابات آمریکا نیستیم. اتفاقاً میبینیم در حال حاضر سیاهان با یک نقض سیستماتیک حقوق خود در آمریکا روبرو هستند.
وی در پاسخ به سوالی در زمینه دیدگاه تروئیکای اروپایی برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران برای سه سال دیگر، تاکید کرد: رویکرد غربیها و به ویژه آمریکا در قضیه توان دفاعی ما رویکرد امنیتی سازی است که ما آن را قبول نداریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما در خصوص توان دفاعی و موشکی خود با کسی تعارف و شوخی نداریم. همه پیشرفتهایی که در حوزه دفاعی به دست آمده است ذیل تحریم بوده و نشان میدهد که ما به تحریم توجه نداریم. اروپاییها مجدداً به بی راهه میروند. ادامه تحریم تسلیحاتی ایران مخالف قطع نامه ۲۲۳۱ است و باید عواقب آن را بپذیرند.
موسوی بیان کرد: نوع تعامل اروپا و آمریکا به ما ربطی ندارد و ما حاضر نیستیم که روابط خود را به روابط ارباب رعیتی اروپا و آمریکا گره بزنیم.
روابط ایران با ونزوئلا عادی و رسمی است
وی در مورد تهدید تجارت میان ایران و ونزوئلا و چشم انداز رابطه اقتصادی میان دو کشور، تصریح کرد: روابط ایران با ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین عادی و رسمی بوده و به دیگر طرفها ربطی ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما به روابط خود ادامه میدهیم. اقدامات اخیر خارقالعاده نبوده و یک تجارت عادی میان ایران و یک کشور مستقل بودهاست. این اتفاق طبیعتاً خوشایند برخی کشورها و به خصوص آمریکا نیست.
موسوی با بیان اینکه اراده کشور ادامه روابط دو کشور است و این روابط ادامه خواهد شد، اظهار داشت: سفری در پیش است که بعد از نهایی شدن، اعلام خواهد شد. ایران با دوستان خود در حد اعلای تعامل رفتار میکند.
وی در مورد استفاده از مکانیزم ماشه و تهدید رئیس جمهور برای استفاده از پاراگراف آخر نامه به اروپاییها، اظهار داشت: خود اروپاییها و طرفهای برجام پیام را گرفتهاند و میدانند واکنش ایران چه خواهد بود. دو سه اقدام ویژه تصمیم گیری شده که در آن مقطع اعلام میشود. امیدواریم با درایت طرف مقابل به اینجا نرسیم و معتقدیم با شرایط کنونی آمریکا به نتیجه نخواهد رسید.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در زمینه حملات مشترک ایران و ترکیه به شمال عراق و ناراحتی بغداد از این موضوع، افزود مبارزه با تروریستها در دستور کار مشترک همه کشورهای منطقه از جمله ایران، ترکیه و عراق است. من بحث هماهنگی را خبر ندارم اما طبیعی است ایران از مرزهای خود دفاع میکند و لانه تروریستها را مورد هدف قرار میدهد.
موسوی با بیان اینکه ما با طرف عراقی از نزدیک در رابطه هستیم، گفت: همزمانی حملات با سفر ظریف به ترکیه ربطی به هم ندارد. ما با تروریستهای شناسنامه دار که علیه بی گناهان اقدام میکنند، اقدام لازم را انجام میدهیم.
وی درباره پناه دادن اروپاییها به تروریستها، گفت: موارد اصلی و انتقادی ما از کشورهای اروپایی بحث پناه دادن به تروریستهای شناسنامه دار در کشورهای اروپایی بودهاست. ما بارها آنها را از این کار بر حذر داشتهایم و خواستهایم که در این موضوع آنها موضع بگیرند. ما هشدار دادهایم و سوابق آنها را گفتهایم. حتی خطراتی که برای شهروندان اروپایی دارد را گفتهایم.
در پاسخ به مهر؛ نمیخواهیم در دادرسی «اسدی» اخلال ایجاد شود
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه امروز دومین سالگرد دستگیری غیرقانونی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در کشور آلمان است. مقامات دستگاه دیپلماسی کشورمان در ماههای اخیر مدام از آزادی و تبادل زندانیان سخن میگویند و شاهد آزادی چند دانشمند ایرانی و چند جاسوس آمریکایی بودهایم؛ با این وجود دلیل کوتاهی وزارت خارجه در پیگیری وضعیت و آزادی یک دیپلمات کشورمان چیست؟ چرا در مواضع علنی تاکنون شاهد هیچ پیگیری از جانب شخص وزیرخارجه و معاونین در اینباره نبودهایم؟ اظهار داشت: این پرونده در دستور پیگیری است و وکلای خوبی در حال کار روی موضوع هستند. ما برخی مسائل را علنی نمیکنیم چرا که میتواند در روند دادرسی اخلال ایجاد کند. ما پیگیر این موضوع هستیم و در تلاشیم که همه شهروندان ایرانی و دیپلمات کشورمان آزاد شوند.
موسوی درباره ادعای حمله موشکی از سوی پاکستان به استان سیستان و بلوچستان، تاکید کرد: من خبری در این موضوع ندارم و باید پیگیر شویم.
وی در مورد سفر نخست وزیر عراق به ایران، تصریح کرد: ما از سفر مقامات کشورهای همسایه به ایران استقبال میکنیم و چندین درخواست سفر به تهران داریم و چند سفر نیز در حال برنامه ریزی برای مقامات ما است که در صورت قطعی شدن، خبری میشود.
ایران بنا ندارد در امور داخلی عراق مداخله کند
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد وضعیت عراق نیز اظهار داشت: مسائل داخلی عراق به خود مردم و دولت این کشور مربوط است و جمهوری اسلامی ایران بنای دخالت در امور داخلی هیچ کشوری از جمله عراق را ندارد. حشد شعبی یک نیروی نظامی رسمی در عراق است و ما معتقدیم مردم و دولت عراق با بلوغی که دارند این مسائل را حل خواهند کرد و این کشور را به مرحله ثبات خواهند برد.
موسوی در مورد کارشکنی منافقین در روابط ایران با کشورهای اروپایی و همچنین کشور آلبانی، ادامه داد: ما این گروهک پیر و فرتوت را به اندازهای نمیبینیم که توان دیپلماسی خود را صرف این گروه آواره کنیم. طومار این گروه برهم چیده شده و جز چند صدا در برخی شبکهها و فضای اجتماعی، این گروه دیگر توانی ندارد.
وی گفت: ما بارها به اروپا در مورد پناه دادن به این گروهها که دستشان به خون مردم و مسئولان ایرانی و عراقی آغشته است هشدار دادهایم. این موضوع در روابط ما با کشورهای اروپایی تأثیر گذار است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: امیدواریم کشورهای اروپایی و کسانی که برای آنها لابی میکنند تأمل کنند و بدانند با چه کسانی رابطه دارند.
اجازه نمیدهند دارو به کشور وارد شود
موسوی در مورد تحریم برخی داروهای مورد استفاده برای جانبازان شیمیایی، افزود: بحث عدم امکان ورود دارو به کشور نقض حقوق بشر و نقض گفتار آمریکاییها است. با اقداماتی که در خصوص مبادلات بانکی و تهدیدی که علیه شرکتهای داروسازی و ترانزیتی انجام میشود، عملاً امکان ارسال دارو به کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ما شکایت کردهایم و حکم نیز گرفتهایم، اظهار داشت: اما به رغم این موضوع هنوز صادرات دارو برای جانبازان و بیماران خاص مشکل است. ما هنوز پیگیر هستیم. برخی شرکتها که به ظاهر ادعای حقوق بشری دارند، اسیر و تسلیم تهدید آمریکا شدهاند. ما پیگیر هستیم تا با تسهیل روند واردات دارو، مشکلات این بیماران را کاهش دهیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در مورد ادعای رئیس جمهور سابق در مورد قرار داد مخفی ۲۵ ساله میان ایران و چین عنوان کرد: احتمالاً او مطلع نیست. این توافق هنوز در حد پیش نویس است و وقتی قطعی شد، کامل منتشر خواهد شد. هیچ گونه مذاکرات دیگر وجود ندارد.
موسوی در مورد رهاسازی پسماند از سوی ارمنستان در رودخانه ارس و پیگیری وزارت خارجه در این باره، تصریح کرد: این رودخانه مرزی و مهم، در شمال غربی کشور است. این رودخانه به لحاظ اقتصادی، امنیتی و زیست محیطی برای ما مهم است. کشورهای حاشیه این رودخانه جلسات متعددی در این موضوع دارند و درباره موضوعات مختلف صحبت میکنند؛ از آخرین جزئیات این گفتگوها خبری ندارم.
وی در مورد طرح الزام خروج ایران از پروتکل الحاقی در کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز، اظهار داشت: وزارت خارجه هیچ مشکلی با طرحها و لوایحی که تبدیل به قانون شود، ندارد و آن را اجرا میکند. اگر طرح مذکور نیز تصویب شود، وزارت خارجه از آن استقبال و آن را اجرا خواهد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه در مورد بیانیه اروپاییها درباره مذاکره بعد از تصویب قطع نامه شورای حکام، افزود: ما مواضع اخیر اروپاییها را نمیپسندیم. در حالی که آنها عضو برجام بوده و مدعی حفظ آن هستند، اقداماتی میکنند که نافی روح و متن برجام است.
موسوی با بیان اینکه رفتار آنها مذبذبانه است، تصریح کرد: آنها به خیال خود در حال انجام کاری بینابینی میان ایران و آمریکا هستند تا برجام را نجات دهند.
وی با تاکید براینکه ما بارها گفتهایم تنها راه نجات برجام اجرای دقیق مفاد آن و بازگشت کشورهایی به این توافق است که از آن خارج شدهاند، گفت: ما که آمریکا را میشناسیم، اما باید اروپا نیز آمریکا را خوب بشناسد و بداند که آنها وسیله مطامع این کشور شدهاند. آنها باید از اعلام مواضع زیکزاکی و نادرست دست بردارند.
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