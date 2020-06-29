مجبور به اعمال برخی محدودیت ها در برق رسانی استان سمنان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صباغ صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی برق منطقه‌ای سمنان با بیان اینکه رشد مصرف برق در سطح استان سمنان طی سال جاری نسبت به سال گذشته مشهود است، بیان کرد: پیک مصرف برق در استان طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل یک ماه زودتر رخ‌داده و این نشان از افزایش مصرف است.

وی با بیان اینکه افزایش مصرف برق در سال جاری با مصرفی بیش از ۶۰۰ مگاوات ثبت‌شده است که این شاخص بسیار بالا است، افزود: چنانچه روند رشد مصرف ادامه پیداکند، مجبور به اِعمال محدودیت‌هایی در برق مشترکان خواهیم شد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای سمنان گفت: این شرکت با صنایع بزرگ استان تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده که در زمین پیک مصرف برق این واحدها فعالیت‌های تولیدی خود را به ساعات دیگر منتقل کنند تا بتوانیم این تابستان را نیز بدون خاموشی پشت سر بگذرانیم.

صباغ با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد انرژی الکتریکی استان، در بخش تولیدی و صنعتی مصرف می‌شود که نشان‌دهنده استفاده مطلوب از برق در این استان است، گفت: در صدد هستیم تا برق مصرفی همه مشترکان، به ویژه صنایع را تأمین کنیم.