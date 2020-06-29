به گزارش خبرنگار مهر، کنگره نخست با عنوان سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه با محور امکان حکمت سیاسی متعالیه در سوم بهمن سال ۱۳۸۷ برگزار شد. این ایده امروزه تا حدود زیادی در مجامع علمی مطرح است و ادبیات تولید شده نشان دهندۀ آن است که نظر نخبگان و علاقه‌مندان حوزه فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی را به خود جلب کرده است. اقبال دانشجویانِ تحصیلات تکمیلی به انجام پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری در زمینه حکمت سیاسی متعالیه ضرورت استمرار این حرکت را به منظور تمهید نظریه‌های سیاسی بر مبنای حکمت سیاسی متعالیه یادآور می‌شود.

با این وصف رویکرد اصلی دومین کنگره، نظریه دولت است که در آن به بررسی و نقش حکمت سیاسی متعالیه در تولید نظریه مطلوب دولت، کارویژه‌های دولت، نقد و ارزیابی نظریه‌های رایج دولت، تجربه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران، و … تأکید می‌شود. همچنین مسأله کارآمدی دولت و تأثیر حکمت سیاسی متعالیه در دانش سیاسی نیز مورد توجه است. از این رو ضمن تمهید نظریه دولت مطلوب با رویکرد حکمت سیاسی متعالیه، نظریه‌های رقیب نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت.

دیگر اهداف کنگره عبارتند از: توانمندسازی مباحث فلسفه سیاسی اسلامی؛ توجه به کارآمدی مباحث فلسفه سیاسی اسلامی؛ تمهید نظریه‌های سیاسی بر اساس حکمت سیاسی متعالیه؛ نقد و بررسی ادبیات و نظریه‌های رایج در علوم سیاسی. امید این که دومین کنگره که به منظور اثرگذاری بیشتر بر حوزه دانش سیاسی و به صورت تخصصی برگزار می‌شود، گامی رو به جلو باشد.

محورهای اصلی فراخوان مقاله کنگره:

۱. نقد و بررسی نظریه‌های دولت از منظر حکمت سیاسی متعالیه (دولت اخلاقی، دولت مطلقه، دولت فلسفی، دولت فقهی، دولت عرفانی، دولت مدرن، دولت ملی)

۲. کارویژه‌های دولت از منظر حکمت سیاسی متعالیه (آزادی، امنیت، عدالت، قدرت، قانون، جنگ و صلح، محبت و دوستی، تعلیم و تربیت، حقوق بشر، محیط زیست، پیشرفت، تمدن)

۳. نظریه دولت مطلوب از منظر حکمت سیاسی متعالیه: ظرفیت‌های حکمت سیاسی متعالیه برای ارائۀ دولت متعالیه (ماهیت دولت، کارویژۀ دولت، غایت دولت)

۴. تجربه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران از منظر حکمت سیاسی متعالی (مردم سالاری دینی، مشروعیت، استقلال)

۵. از فارابی تا فیلسوفان مسلمان معاصر: مقایسه نظریه‌های دولت از منظر مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی (نظریه دولت با رویکرد فلسفۀ سیاسی مشاء، نظریه دولت با رویکرد فلسفۀ سیاسی اشراق، نظریه دولت با رویکرد فلسفۀ سیاسی متعالیه)

زمان‌های مهم

زمان برگزاری: بهار ۱۴۰۰

مهلت دریافت چکیده مقالات: پایان شهریور ماه ۱۳۹۹

مهلت دریافت اصل مقالات: پایان آذر ماه ۱۳۹۹

راه‌های ارتباطی

ایمیل همایش: hikmat@isca.ac.ir

تلفن تماس همایش: ۰۲۵۳۱۱۵۶۸۵۱

سامانه دریافت چکیده و مقاله: hikmat.isca.ac.ir

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نشانی دبیرخانه کنگره: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، طبقه دوم، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی