کمیته پیگیری مشکلات فعالان صنعت ICT تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات، کمیته سنا (سازمان نظام صنفی و اتحادیه مخابرات و سندیکای مخابرات) با هدف طرح و بررسی مسایل و مشکلات مشترک فعالان صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از جمله کمبود و مشکلات تخصیص ارز، شفاف نبودن روند ارزیابی و تایید نمونه و همچنین مشکلات تولیدکنندگان داخلی و بیکاری فزآینده در این حوزه تشکیل شده است.

به نظر می رسد دغدغه‌های مشترک شرکت‌های حوزه ICT در چند ماهه اخیر و خطر کوچک شدن و از بین رفتن کسب و کارها و مسائلی مانند بیمه و مالیات که گریبان بسیاری را گرفته ‌است، تاثیرات جدی بر تمام اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات گذاشته و تاثیرات نامعلوم بیشتری نیز در آینده به دنبال خواهد داشت.

در نشست تشکیل این کمیته مشترک، مطرح شد که شرکت های تولید کننده تجهیزات که نیاز به ثبت سفارش و واردات اقلام مورد نیاز دارند، باید مورد حمایت صحیح، پایدار و همه جانبه از طرف وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط قرار بگیرند که این مهم از اهداف اساسی هر سه تشکل به شمار می‌آید و طبعاً با هم افزایی موردنظر، مورد حمایت موثرتر قرار خواهند گرفت و همچنین به دغدغه شرکت های مشاور، پیمانکار و نوآور این صنعت جهت حضور در پروژه های داخلی و به خصوص حضور قدرتمندانه در بازارهای صادراتی و بین المللی نیز می توان پرداخت.

از سوی دیگر مشکلات پیش از بحران کرونا هم همچنان در جای خود باقی و نیازمند پیگیری است. در حالی که شرکت ها موظف به پرداخت مستمر و منظم عوارض و حق بیمه و مالیات خود هستند و مهلت های زمانی چندانی هم ندارند، کارفرمای پروژه ها تعهدات مالی خود را گاهی ظرف چند ماه و چند سال ایفا می کند.

در نشست تشکیل این کمیته محمدباقر اثنی عشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، برات قنبری دبیرکل این سازمان و آزاد معروفی رئیس کمیسیون شبکه سازمان نصر، حسین ریاضی رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، فرامرز رستگار دبیر هیئت مدیره و داوود ادیب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات، فریبرز نژاددادگر عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و اسماعیل ثنایی نائب رئیس دوم این اتحادیه حضور داشتند.