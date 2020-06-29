به گزارش خبرنگار مهر، رضا خالقی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره پروژه پیاده راه سازی خیابان فردوسی خرمآباد، اظهار داشت: کف سازی خیابان فردوسی خرمآباد یک از طرحهای بازآفرینی شهر خرمآباد است که اجرای پیاده راه سازی به مساحت ۲۲۵ متر طول و با اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار میلیون ریال احداث شده است.
وی، افزود: در حال حاضر این پروژه ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و شامل کانال انتقال برق به زیرزمین و اجرای کف سازی با سنگ «لاشتر» و آجر ماشینی در قسمتهای سواره و پیاده رو این خیابان است.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، گفت: از پروژه مذکور اجرای پلهها قدیمی و همچنین اجرای «گریتینگ» روی کانال باقیمانده که پس از تعیین تکلیف نحوه اجرای پلههای متصل به خیابان از سوی سازمان میراث فرهنگی و شهرداری توسط این اداره کل اجرا میشود.
خالقی، اظهار داشت: اجرای دیواره پیشساخته محافظ بتنی جنب قبرستان «فلکالدین» یکی دیگر از طرحهای بازآفرینی شهر خرمآباد است که شامل اجرای سنگکاری به همراه نصب دیوار پیش ساخته دور قبرستان به مساحت ۱۶۵۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیون بوده و هماکنون دارای پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی است.
وی در خصوص تخصیص قیر رایگان به شهرداری خرمآباد، گفت: در سال ۹۷ طی دو مرحله که مرحله اول ۳۰۰ تن و مرحله دوم ۲۰۰ تن قیر رایگان در اختیار شهرداری خرمآباد برای آسفالت معابر هدف قرار داده شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه ۳۰۰ تن قیر مرحله اول شامل آسفالت محله «گل سفید»، «کرگانه» و «فلکالدین» بوده که تاکنون ۱۶۲ تن آن توسط شهرداری خرمآباد مصرف شده است، افزود: ۲۰۰ تن قیر مرحله دوم شامل آسفالت محله «درهگرم» خرمآباد بوده که تاکنون ۱۱۰ تن آن توسط شهرداری مصرف شده است.
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