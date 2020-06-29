به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ترابی فر دیشب در برنامه پایش که با موضوع «اصلاح فرآیندهای مالیاتی» پخش شد، با اشاره به شاخص مالیات بر درآمد ناخالص، اظهار داشت: در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، نسبت مالیات بر درآمد ناخالص کشور، از ۴ تا ۱۰ بوده است. این شاخص نسبت به سایر کشورها عدد پایینی است. بر طبق برنامه ششم رقم آن باید به ۱۰ درصد برسد که نیاز است در این زمینه تلاشهایی صورت گیرد.
وی افزود: در کشورهای مختلف سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بیش از ۴۰ درصد است، اما در ایران این رقم به ۱۴ درصد میرسد، از سوی دیگر در این کشورها، سهم مالیات بر سود شرکتها، زیر ۱۰ درصد و در ایران ۳۷ درصد است.
این کارشناس اقتصادی گفت: رقم بالای مالیات بر سود شرکتها، خلاف حمایت از سیاستهای تولیدی و جهش تولید است و در این خصوص باید سهم مالیات بر درآمد اشخاص افزایش و سهم مالیات بر سود شرکتها کاهش یابد.
وی ادامه داد: بخش عمدهای از درآمد مالیاتی کشور مربوط به مالیات بر ارزش افزوده میشود و سال هاست که از مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی پیشی میگیرد، یکی از پایههای مالیاتی، که در کشور وجود ندارد و در کشورهای ضعیف نیز اجرا میشود، مالیات بر مجموع درآمد است.
ترابی فر گفت: مالیات بر مجموع درآمد دارای مزیتهای بسیاری برای قشر کم درآمد است، با گرفتن این مالیات، میتوان درآمد خانوارها را شناسایی کرد و بر اساس آن میتوان نظام یارانهای کشور را متحول کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: یارانه و مالیات دو روی یک سکه هستند و میتوان از طریق مالیات به یارانههای کشور جهت داد، تراکنش حسابهای بانکی کشور اگر شفاف شود نیز میتواند به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند.
وی ادامه داد: مالیات بر سود سپردههای بانکی نیز در اکثر کشورها اجرا میشود، این مالیات در رسته مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی طبقه بندی میشود، از طرفی در برخی کشورها این نوع مالیات، جزو مالیات بر ثروت محسوب میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: بین ده تا بیست هزار میلیارد تومان میتوان از مالیات بر سپردههای بانکی درآمد داشت، البته باید سازوکارها به طور شفاف مشخص شود، شاید در حدود نیم درصد افراد جامعه شامل این نوع مالیات میشود.
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