به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تحقق راهبردهای کلان حوزه علمیه مبنی بر بین‌المللی‌سازی پژوهش‌های دینی حوزوی و با هدف ارتقای جایگاه علمی حوزه‌های علمیه در نظام‌های رتبه بندی و پایگاه‌های استنادی جهانی و با پیگیری‌های مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی پژوهشی معاونت پژوهش و هماهنگی مرکز ارتباطات حوزه و نظام، توافق‌نامه‌ای میان معاونت‌های پژوهشی حوزه‌های علمیه و مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) به امضای طرفین رسید.

این توافق‌نامه زمینه را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های پایش علم نمایه‌سازی آثار فاخر حوزوی و ارتقای استانداردهای علمی تولیدات پژوهشی حوزه فراهم می‌آورد و گامی مؤثر در جهت مرجعیت علمی حوزه‌های علمیه در جهان اسلام خواهد بود

آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه هم امضای این توافق‌نامه را گامی در خور تقدیر و تشکر دانست و با تاکید بر ضرورت حضور حوزه بازار تولید و توزیع علم جهانی، تصریح کرد: حوزه با همه سرمایه‌ها، گنج‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌ها آنچنان که باید و شاید در مجاری فکر و فرهنگ جهان آنچنان که باید و شاید حضور و نفوذ ندارد و تحقیقات و دستاوردهای تامه در مجلات و مراکز علمی و نه در زبان‌های زنده دنیا و نه فضای تحولات علمی و فناوری و مجازی به چشم نمی‌آید و اصولاً با آن نگاه تولیدات مناسب و انبوه نداریم.

وی بر این نکته اساسی هم تاکید کرد که بازنمایی حوزه و دستاوردهای آن در بازار علم جهان و مراکز دانشگاهی و نخبگانی ایران و جهان راهبرد اساسی است که باید آن را با دل و جان و با تمام توان دنبال کرد.

آیت الله اعرافی همچنین حضور مؤثر حوزه در بازار علم جهان را نیازمند خردورزی و اندیشمندی و طراحی و نقشه‌سازی دانست و به معاونت پژوهش حوزه مأموریت داد که با همکاری دیگر معاونت‌ها و به ویژه بین‌الملل و صف و ستاد بدان اهتمام ورزند و طرحی نو افکنند و راه‌های رفته را با همکاری استادان و محققان و مراکز صفی تکمیل نمایند.