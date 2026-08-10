به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر سلطانی با تشریح ظرفیتهای پیشبینیشده برای اسکان زائران در دهه آخر صفر در مشهد و استان اظهار کرد: ۲۳۰ مدرسه در قالب طرح اسکان کاروانهای پیاده، ۲۷۰ مدرسه برای اسکان کاروانهای مستقل فرهنگی و ۱۲۰ مدرسه نیز در قالب اسکان اضطراری آماده خدمترسانی هستند و ۳۶۰ مدرسه نیز در شهرستانهای استان پیشبینی شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت خدمترسانی شایسته به زائران حضرت رضا (ع) عنوان کرد: میزبانی از زائران در روزهای پایانی ماه صفر یکی از مهمترین عرصههای خدمت آموزش و پرورش استان است و همکاران فرهنگی، مدیران مدارس، دانشآموزان و خیرین با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، در این امر مشارکت خواهند داشت.
وی با اشاره به اجرای طرح گامهای عاشقی در مدارس، تصریح کرد: این طرح طی سالهای گذشته با مشارکت مدارس و همراهی فرهنگیان، دانشآموزان و خیرین اجرا شده و امسال نیز با توجه به افزایش حضور زائران، تعداد مدارس مشارکتکننده در این طرح به حدود ۸۰ مدرسه افزایش یافته است.
سلطانی افزود: در بسیاری از این مدارس، مدیران و عوامل اجرایی مدرسه با برنامهریزی و استفاده از ظرفیت فرهنگیان، دانشآموزان و خیرین، امور مربوط به پذیرایی، خدمات و برنامههای فرهنگی زائران را بر عهده میگیرند که این موضوع علاوه بر خدمترسانی، زمینهای ارزشمند برای تقویت فرهنگ ایثار، مسئولیتپذیری و خدمت در میان دانشآموزان است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: با همکاری حوزههای علمیه، زمینه حضور مبلغان و روحانیون در مدارس اسکاندهنده و بهویژه مدارس طرح گامهای عاشقی فراهم شده تا در کنار خدمات رفاهی، برنامههای فرهنگی و معرفتی نیز برای زائران اجرا شود.
وی گفت: یکی از موضوعات مورد توجه در سال جاری، افزایش تعداد زائران در برخی مدارس است. در برخی موارد، ظرفیت پذیرش اعلامشده برای مدارس نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته که این موضوع ضرورت تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز از جمله فرش و ملزومات اسکان را دوچندان میکند.
سلطانی اضافه کرد: بر همین اساس، هماهنگیهایی با مدارس و مراکز اسکان پیرامونی و مناطق آموزشوپرورش انجام شده تا در صورت نیاز، امکانات مورد نیاز مدارس در اختیار آنها قرار گیرد.
نظر شما