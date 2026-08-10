 رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع: امروز حفظ وحدت بر همگان واجب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدضیاءالدین آقاجان‌پور با اشاره به اهمیت وحدت و یکپارچگی جامعه اظهار کرد: امروز حفظ وحدت، بر همگان واجب است.

وی با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) گفت: رسول خدا(ص) می‌فرمایند: «أیُّها النّاسُ، علَیکُم بالجَماعةِ، وإیّاکُم والفُرْقةَ»؛ ای مردم، به وحدت و یکپارچگی روی آورید و از تفرقه و پراکندگی بپرهیزید.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام ملی از ارکان حفظ قدرت و امنیت کشور است، افزود: هر کس ملت را به تفرقه دعوت کند، هر کس تلاش کند میان ملت و مسئولان کشور فاصله بیندازد و هر کس بر طبل اختلافات بکوبد، کاری برخلاف مصلحت این کشور و این ملت انجام داده است؛ هر کس که می‌خواهد باشد.

آقاجان‌پور تصریح کرد: امروز هر حنجره‌ای که در جهت اختلاف حرف بزند، بلندگوی دشمن است؛ چه خودش بداند و چه نداند.

وی خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم حنجره ما بلندگوی دشمنان اسلام و قرآن نشود و در شرایطی که دشمنان برای ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه تلاش می‌کنند، با هوشیاری، همدلی و حفظ انسجام ملی، اجازه تحقق اهداف آنان را ندهیم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در پایان بر ضرورت توجه همگان به منافع ملی و حفظ وحدت و یکپارچگی جامعه تأکید کرد

