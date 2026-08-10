بانوان بوکسور به اردو می روند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، اردوی آماده‌ سازی تیم‌ های ملی بوکس بانوان در رده‌ های سنی جوانان و بزرگسالان از امروز دوشنبه ۱۹ مردادماه در تهران آغاز شده و تا دوم شهریورماه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران پیگیری می شود.

در وزن ۷۰ کیلوگرم اسما عالی زاده، در وزن ۵۷ کیلوگرم سحر تقی زاده، در وزن ۶۵ کیلوگرم‌ بی نظیر رحیمی، در وزن ۶۰ کیلوگرم مهدیه همرنگ و در وزن ۵۷ کیلوگرم: رزباغبانی در رده جوانان و در رده بزرگسالان مبینا رضا زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم، تارا پورحسن در وزن ۷۰ کیلوگرم، پارمیدا خوش خبر در وزن ۷۵ کیلوگرم و سارینا نقش در وزن ۶۵ کیلوگرم به این اردو دعوت شدند.

همچنین فروتن گل‌آرا به عنوان مشاور فنی، راضیه طهماسبی فر و ماریا عارفی‌ مقدم به عنوان مربیان تیم بزرگسالان و مریم جمشیدی ‌کیا و صبا معدنی به عنوان مربیان رده جوانان در این اردو حضور دارند.