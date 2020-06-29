به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، الکساندر زاسپکین سفیر روسیه در لبنان گفت: مواضع سفیر آمریکا در لبنان در راستای مواضع مقامات آمریکایی برای فشار به لبنان و حزب الله است. واشنگتن حزب الله را مسئول فساد و بحران اقتصادی، بحران نظام بانکی و اوضاع گمرک و گذرگاههای مرزی لبنان می داند در حالی که همه ما می دانیم که واقعیت مالی و اقتصادی لبنان متاثر از تحریم های آمریکاست به ویژه که واشنگتن بر دلار تسلط دارد.

وی افزود: آمریکاییها به دنبال بهره برداری از اوضاع کنونی در راستای منافع خود هستند. منظور آمریکا از اصلاحات در واقع اقدامات علیه حزب الله است. سیاست آمریکا در قبال لبنان در راستای فتنه و تحریک اوضاع علیه مقاومت است و مسکو به شدت اتهامات علیه حزب الله را مورد مخالفت قرار می دهد و حزب الله هر اندازه که تحریم ها و هجمه ها هم علیه آن زیاد باشد، تسلیم نخواهد شد.

زاسپکین تاکید کرد: ملت لبنان تاوان سیاست های آمریکا به دنبال گرسنه نگه داشتن مردم و منفجر کردن اوضاع به منظور وقوع انقلاب علیه هیئت حاکمه است، را می پردازد. این سناریویی است که آمریکا در بسیاری از کشورها پیاده می کند.

سفیر روسیه در لبنان گفت: تحریم های آمریکایی دهها کشور از جمله روسیه را هدف قرار داده است و وزارت خزانه داری آمریکا از اتخاذ اقدامات ظالمانه علیه افراد و شرکت ها ابایی ندارد که معمولا این به زیان ملتهاست. روسیه کشوری قوی است و می تواند که چگونه با تحریم ها مقابله و از تاثیرات آنها بکاهد.

وی گفت: ماههای آتی بسیار سخت و خطرناک خواهد بود و باید در برابر تحریم های آمریکا پایداری شود و متحد عمل شود.

زاسپکین ضمن انتقاد شدید از دخالت آمریکا در امور داخلی لبنان، بیان کرد: امریکا حق ندارد که بخواهد این حزب یا دولت کنار گذاشته شود. شروطی که آمریکا برای کمک به لبنان ارائه می کند گواه دیگری بر این است که کمک های آمریکا سیاسی است.