نتایج جشنواره مجازی «تئاتر خانوادگی» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، پس از برگزاری جشنواره مجازی «تئاتر خانوادگی» توسط کانون تئاتر خیابانی اداره‌ کل هنرهای نمایشی و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۱ تهران، هیات داوران اسامی برگزیدگان را اعلام کردند.

هیات داوران جشنواره مجازی «تئاتر خانوادگی» عبارت بود از منوچهر اکبرلو نمایشنامه‌نویس، کارگردان و کارشناس‌ ارشد پژوهش هنری و مدرس دانشگاه، لیلا کفاش‌زاده عضو شورای عالی کتاب کودک و سازنده عروسک دست‌ساز کودک، امیرحسین شفیعی کارگردان و نویسنده، زهرا مریدی نویسنده و کارگردان نمایش‌های عروسکی و سامان خلیلیان کارگردان، نویسنده و مدیر کانون تئاتر خیابانی که از میان ۱۱۲ اثر دریافتی آرای خود را به شرح زیر اعلام کردند:

برگزیدگان بخش نمایش غیرعروسکی (خانوادگی)

۱- مرکز کودکان کار پرتو، نمایش «من اسب تراوا نیستم»

۲- زهرا موسوی، نمایش «کرونا و کودکان کار»

۳- یاسین مرادی، نمایش «میم مثل مادر»

برگزیدگان بخش نمایش عروسکی (خانوادگی)

۱- لیلا جنیدی، نمایش «رستم و اکوان دیو»

۲- وحیده قوهستانی، نمایش «مهمان‌های ناخوانده»

۳- صدیقه دانا، نمایش «خانواده فیوعه و کرونا»

برگزیدگان بخش نمایش غیرعروسکی (حرفه‌ای)

۱- مهسا افتحی، نمایش «به‌خاطر چند قطره الکل»

۲- مالک آبسالان، نمایش «حکایت کرونا»

۳- مارال ایزدبخش، نمایش «شالوی پریشان»

برگزیدگان بخش نمایش عروسکی (حرفه‌ای)

۱- حسین دریس، نمایش «شهر پاک»

۲- فرامرز غلامیان، نمایش «کنسرت سلامت»

۳- پویا امامی، نمایش «دکتر پا»

برگزیدگان بخش آثار نمایشی قابل تقدیر (بدون اولویت)

۱- حامد خسروی، نمایش «خانه امن»

۲- نازیلا امینی، نمایش «تسلیت کرونایی»

۳- رضا فقیهی، نمایش «حالم خوب نیست»

۴- حمیده حقدل، نمایش «در خانه بمانیم»

۵- سامان شکیبا، نمایش «ضیافت»

۶- مهدی شیخ‌احمد خمسه، نمایش «خیمه‌شب‌بازی»

۷- مهرداد کاوسی‌حسینی، نمایش «خدای قرنطینه بزرگه»

۸- مریم کشتکار، نمایش «من و بابام در قرنطینه»

۹- رادمهر رمضان‌نژاد، نمایش «سلامت»

۱۰- رادمهر کشانی، نمایش «اندر احوالات کرونا»

برگزیدگان بخش آثار نمایشگاهی (بدون اولویت)

۱- غزل شاه‌آبادی، نمایش «در خانه بمانیم»

۲- زهرا احمدی، نمایش «تولد کرونایی»

۳- آزاده نیازنژاد، «خفاش‌ها»

جشنواره‌ مجازی «تئاتر خانوادگی» در راستای اشاعه تئاتر در میان خانواده‌ها و حمایت از شعار «در خانه بمانیم» برگزار شد.