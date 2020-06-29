هجرت امام علی(ع) و امام رضا(ع) باعث حفظ دین و تأسیس حکومت شیعه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام روح الله حریزاوی (معاون راهبری استان‌ها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی) به مناسبت هفته کرامت مهمان میهان برنامه صبح‌وگفت‌وگو رادیو گفت‌وگو بود و در این برنامه با اشاره به نکته‌ای درباره کرامت امام رضا(ع) و هجرت ایشان به ایران و همچنین خواهرشان حضرت معصومه(س) گفت: ما معتقدیم تشیع و حفظ دین منوط به دو هجرت امام علی(ع) از حجاز به عراق و تأسیس حکومت دینی و مبارزات او با جریان‌های منحرف و هجرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) به ایران و تأسیس حکومت شیعی است.



معاون راهبری استان‌ها و ارتباطات سازمان تبلیغات ادامه داد: همه ما مدیون این هجرتیم و در موضوع جهاد هم یکی جهاد امام حسین(ع) در روز عاشورا و دیگری جهاد نهایی حضرت مهدی(عج) است.



حریزاوی یادآوری کرد: به جهت دینی که ما به امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) داریم دهه کرامت باید به شیوه‌ دیگری باشد و تأثیر خاصی در زندگی ما داشته باشد.



وی افزود: حضرت معصومه(س) با حضورشان در قم نهاد علم و فقاهت را تأسیس کرد و علمای دین گرداگرد دختر دردانه موسی‌بن جعفر(ع) جمع شدند.



معاون راهبری استان‌ها و ارتباطات سازمان تبلیغات با اشاره به موضوع کرامت گفت: اگر «کرامت» بخواهد به فارسی ترجمه شود، کلمه یکسانی ندارد و نمی‌توانیم تک کلمه در ترجمه‌اش به کار بریم و در فارسی ترکیبی از بخشایش، بزرگی، توجه به دیگران و همدلی است؛ یعنی همزمان ممکن است ده مفهوم را در خود جای داده باشد.



حریزاوی بیان کرد: حالا ماییم و رزمایش مواسات و مشکلات اقتصادی برای قشری که جز یارانه چیز دیگری ندارند و مشاغلشان تعریف شده و گرفتار مسائل معیشتی هستند.



وی گفت: همان‌طور که رهبر عزیز فرمان دادند در ماه مبارک از نیمه شعبان تا عید فطر رزمایش و مواسات و همدلی به وجود آمد، برادرانه به داد فقرا رسیدند، انشاءالله کسانی که نذر دارند و به زیارت امام رضا(ع) می‌رفتند و امسال برایشان مقدور نیست، نذرها را مدیریت و در اختیار فقرا قرار دهند.