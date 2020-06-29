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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۴۹

فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا:

اصحاب رسانه زبان گویای دستگاه‌ها و نهادها در جامعه هستند

اصحاب رسانه زبان گویای دستگاه‌ها و نهادها در جامعه هستند

صومعه سرا- فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا با اشاره به نقش مهم رسانه در انتقال اخبار و آگاهی بخشی به جامعه، گفت: اصحاب رسانه زبان گویای دستگاه‌ها و نهادها در جامعه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانبخش آرمان پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه صومعه سرا، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در راستای پاسداری از انقلاب و دستاوردهای این نظام گام‌های مهم و اساسی برداریم.

فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا با اشاره به اینکه یکی از اهداف ما عمق بخشی درونی و بیرونی ماموریت‌هایی سپاه است، بیان کرد: هر جا تهدیدی چه در حوزه جنگ نرم و چه جنگ سخت علیه نظام و انقلاب وجود داشته باشد، سپاه با تمام توان و امکانات در آن مکان حضور پیدا می‌کند.

وی همچنین در ادامه با تأکید بر پاسداری از دستاوردهای نظام، گفت: سپاه پاسداران ناحیه شهرستان صومعه سرا هرگز نسبت به ارزش‌های دینی و انقلابی بی تفاوت نخواهد بود و با تمام توان در پاسداری از انقلاب پا به پای مردم انقلابی شهرستان صومعه سرا حرکت خواهد کرد.

سرهنگ جهانبخش با اشاره به اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب «تمام افتخار سپاه مردمی بودن و مردم محور است»، بیان کرد: سپاه در تمام شرایط آمادگی حل مشکلات مردم مشکل مردم در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، خدماتی و محرومیت زدایی است.

فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا به کم آبی مزارع برنج در برخی مناطق شهرستان اشاره کرد و افزود: تلاش می‌کنیم تا با اقدامات حوزه‌های مرتبط سپاه با این موضوع گام‌هایی برای رفع مشکلات مردم در این زمینه برداریم.

سرهنگ آرمان با اشاره به نقش مهم رسانه در آگاهی بخشی به سطح جامعه و ادامه داد: اصحاب رسانه زبان گویای عملکرد سپاه و دیگر نهادهای این نظام و انقلاب هستند.

کد مطلب 4961450

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