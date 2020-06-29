صدور مرخصی زندانیان افزایش سرقت را در خوزستان به همراه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس زاده عصر امروز با اشاره به تلاش شبانهروزی نیروی انتظامی برای تأمین امنیت داخلی، اظهار کرد: خوزستان استانی است که در موضوعات جرایم خشن به ویژه سرقتهای مسلحانه، سرقت به عنف و تیراندازیها فراوانی خاصی دارد و برخی حوادث باعث نگرانی، دغدغه و نارضایتی مردم میشود ولی نیروی انتظامی حضور و برنامهریزی خوبی برای این موضوعات داشته است.
وی به وجود سلاح و مهمات زیاد در خوزستان اشاره کرد و افزود: وجود این سلاح و مهمات مربوط به یک دهه نیست و حتی برخی از آنها به قبل از پیروزی انقلاب بر میگردد؛ علت و انگیزه را در مجموعه نیروی انتظامی بررسی شد و ضمن حضور در تمامی شهرستانها به تحلیل این موضوع پرداخته شده است؛ در تمامی شهرستانها تعداد سلاح غیرمجاز و همچنین دارای مجوز استحصال شدند.
فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به اینکه اقوام مختلف خوزستان ظرفیت خوبی برای این استان هستند، تصریح کرد: اگر تمام توان همه دستگاههای امنیتی، نیروی انتظامی، سپاه، بسیج، دستگاه قضائی و اعضای شورای تأمین را کنار هم بگذاریم، با توجه به شرایط منطقه و فرهنگ حاکم شاید مقدور نباشد که همه این سلاحها را جمعآوری کنیم ولی اقدامات خوب و مناسبی انجام شده است.
جمعآوری سلاحهای غیرمجاز
سردار عباس زاده با اشاره به اجرای طرحهای مستمر جمعآوری سلاحهای غیرمجاز در خوزستان، بیان کرد: به لطف خدا و همراهی مردم ولایتمدار خوزستان فقط در ۹۸ روز سال جاری، دو هزار و ۵۰ قبضه انواع سلاح غیرمجاز جنگی و شکاری را در این استان کشف شد که از بعد انقلاب در نوع خودش بیسابقه بوده است؛ این اقدام تصادفی انجام نشده و برای آن کار و برنامهریزی شده است.
وی ادامه داد: این سلاحهای جمعآوری شده اثرات مثبتی دارد که از آن جمله میتوان به کاهش تیراندازیها اشاره کرد؛ اگر این سلاحها جمعآوری نشود به عنوان موضع هجومی در مقابل امنیت مردم از آن استفاده میکنند.
فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به اینکه نیروی انتظامی استان خوزستان در مقابل هیچکدام از تیراندازیهای این استان موضع منفعلانه نداشت و در کمترین زمان ممکن برخورد لازم را داشته است، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در زمینه تیراندازی ۹۲ درصد عاملان تیراندازی شناسایی و دستگیری شدند و بخش عمدهای از سلاحهای به کار گرفته شده را در این تیراندازیها نیز کشف شده است.
سردار عباس زاده با اشاره به اینکه اکثر تیراندازیها شاکی داشته است، اضافه کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلام ایران، فرماندهی ناجا خوزستان را به خاطر رتبه اول کشف سلاح و مهمات بارها مورد تشویق قرار داده است و البته عملکرد را از نزدیک به صورت میدانی بررسی و با تأیید صحت کار تقدیر کردند.
کشف ۶۴۰۰ سلاح غیرمجاز
وی با اشاره به شناسایی و انهدام پنج باند قاچاق سلاح در خوزستان، یادآور شد: ۴۸ قبضه مسلسل شورشی پنج تیر را چند روز پیش در شهرستان اهواز و هفته گذشته ۵۷ قبضه سلاح را در دزفول به صورت باندی از قاچاقچیان شناسایی و کشف شده است.
فرمانده انتظامی خوزستان به کشف ۶ هزار و ۴۰۰ قبضه سلاح غیرمجاز در سال گذشته اشاره کرد و گفت: دسترسی آسان به سلاح و مهمات یکی از مهمترین زمینههایی است که ارتکاب جرایم مختلف را فراهم میکند، بنابراین امید میرود این اقدام منجر به افزایش امنیت و ارتقای احساس امنیت شود.
سردار عباس زاده با اشاره به اینکه یکی از کارهای اساسی در حوزه امنیت داخلی همین جمعآوری سلاح بوده است، افزود: از ابتدای سال تاکنون بالای ۲۰ هزار فشنگ جنگی و شکاری در استان خوزستان جمعآوری شده است.
وی به اجرای ۹ طرح جمعآوری سلاح و مهمات غیرمجاز از ابتدای سال تاکنون اشاره کرد و گفت: یک هزار و ۵۴۰ نفر در این ارتباط دستگیر شدند که یا سلاح و مهمات غیرمجاز نگهداری و یا نسبت به تیراندازی اقدام کرده بودند.
کشف ۳.۵ تن مواد مخدر
فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان استان بارانداز مواد مخدر است، اظهار کرد: طی سه سال متوالی در خوزستان و به خصوص شهرستانهای در مسیر ترانزیت مواد مخدر افزایش کشفیات مواد مخدر داشتیم؛ از ابتدای سال تاکنون سه تُن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف کردیم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشته است.
سردار عباس زاده با اعلام خبر دستگیری ۱۱۷ نفر قاچاقچی و ۵۵۲ نفر هم خردهفروش، بیان کرد: مردم شاید دستگیری واردکنندگان مواد مخدر بزرگ را لمس نکنند ولی دستگیری خردهفروشان در مناطق مختلف که به خانوادههای مختلف دهانکجی میکنند، خیلی به چشم آنها آمده و باعث افزایش رضایتمندی شده است؛ در ادامه این کار نیز یک هزار و ۷۰۰ نفر معتاد متجاهر در این راستا دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: نیروی انتظامی خوزستان ورود خوبی به مبارزه با کالای قاچاق را داشته است و از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۲۰ میلیارد و ۴۶۴ میلیون و ۱۳۰ هزار ریال کشفیات داشت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۲۴ درصدی کشفیات به ثبت رسیده است.
فرمانده انتظامی خوزستان بیان کرد: ۵۳۱ دستگاه انواع خودرو نیز توقیف شد و حدود دو هزار و ۲۸۲ نفر هم دستگیر شدند؛ پروندههای تشکیل شده نیز همه به مراجع قضائی یا تعزیرات ارسال شده است.
کاهش جرایم خشن
سردار عباس زاده با اشاره به اینکه یکی از مؤلفههای اصلی برای تحقق جهش تولید و حمایت از تولید داخل، مبارزه با قاچاق سازمانیافته است، اضافه کرد: توجهی که در حوزه کالای قاچاق داریم بیشتر روی باندهای سازمانیافته است نه خودروهای شوتی که نهایتاً دو تا یخچال یا یک گاز برای نوعروس یا استفاده خانواده میبرد.
وی یادآور شد: در سه سال اخیر شاهد کاهش وقوع جرایم خشن (قتل، سرقت مسلحانه، تیراندازی، آدم ربایی، گروگانگیری و سرقت به عنف) در استان خوزستان بودیم که در این سالها استان برتر کشور بودیم؛ در سال ۹۶ به میزان ۱۳ درصد کاهش، در سال ۹۷ به میزان ۲۳ درصد و در سال گذشته نیز ۹ درصد کاهش داشتیم.
فرمانده انتظامی خوزستان ادامه داد: تا فروردینماه امسال هم کاهش سرقت داشتیم ولی بعد از فروردینماه که تعداد قابل ملاحظهای از زندانیان دارای سابقه سرقت بالای (حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر) با صدور مرخصی وارد جامعه شدند، شاهد بروز سرقت بودیم ولی با تلاشهای ویژه همکاران از افزایش چشمگیر آن جلوگیری شده و در کشف جرم موفق بودیم.
اختلافات ملکی و خانوادگی
سردار عباس زاده با اشاره به اینکه از ابتدای سال در زمینه بروز قتل ۱۰۷ درصد کشف محقق شدهایم، خبر داد: بالای ۹۰ درصد قتلهای استان خوزستان به دلیل اختلافات ملکی و خانوادگی رخ میدهد که به طور عمومی از نزدیکان و بستگان هستند، به طور مثال همین چند شب قبل یک مرد برادر خود را به خاطر اختلاف ملکی به قتل رساند.
وی عنوان کرد: در زمینه سرقت مسلحانه ۸۷ درصد، در زمینه سرقتهای به عنف ۱۲۰ درصد و در زمینه تیراندازیها نیز ۹۲ درصد کشفیات داشتیم که در مجموع ۱۰۱ درصد جرایم خشن را در خوزستان کشف کردیم که معدل بسیار خوبی در سطح کشور است.
فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به اینکه در زمینه سرقتهای عادی ۸۸ درصد سارقان شناسایی و دستگیر شدند، یادآور شد: در همه شهرستانها روی این موضوع برنامهریزی داریم در طول سال تلاش میکنیم و شنبهها نیز با حضور همه پلیسهای تخصصی برای حوادث و اتفاقات استان خوزستان برنامهریزی میکنیم.
سردار عباس زاده به بافت سنتی و عشیرهای در خوزستان اشاره کرد و افزود: با این وضعیت در استان خوزستان آنقدر کشف بدحجابی نداریم ولی تعدادی موارد متفرقه در اهواز، آبادان و ماهشهر داریم که عوامل پلیسراه و پلیس اخلاقی شماره خودروها را ثبت کرد و به عنوان تخلف در سیستم ثبت و ضمن توقیف خودرو به افراد نیز تذکر داده میشود.
کاهش تصادفات
وی با اشاره به اینکه در حوزه نظم و امنیت ترافیکی کار خیلی سخت است و بدون همراهی مردم توفیقی حاصل نمیشود، عنوان کرد: در حوزه راهنمایی و رانندگی برونشهری از ابتدای سال نسبت به مدت مشابه آمار متوفیان ۱۷ درصد کاهش، آمار مجروحان ۳۱ درصد کاهش، تصادفات خسارتی ۳۵ درصد کاهش و مجموع تصادفات نیز ۲۵ درصد کاهش داشتهایم.
فرمانده انتظامی خوزستان بیان کرد: در حوزه درونشهری نیز در مجموع تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی ۴۸ درصد کاهش داشتیم؛ همچنین در شورای ترافیک و کمیسیون ایمنی راهها مرتب جلسات و بررسیهای خوبی داشتیم.
سردار عباس زاده با اشاره به اینکه ۳۰۰ عدد دوربین به دوربینهای پایش تصویری اهواز افزوده میشود، گفت: طی سه سال گذشته فقط یک ماه تصادفات استان افزایش یافت که آن هم ایام اربعین بود و زائران خسته به خاطر خوابآلودگی منجر به افزایش تصادفات فوتی و یا جرحی میشدند.
همکاری با ستاد کرونا
وی با اشاره به اینکه یکی از بهترین مقرهای پلیس در منطقه ۸۰ هزار نفری ملاشیه راهاندازی شده است، خبر داد: در مجموع ۳۳ مقر انتظامی جدید را در استان افتتاح و همه مقرهای قبلی را بازسازی کردیم؛ همچنین ناوگان به خاطر فرسودگی وضعیت نامناسبی داشتند که این ابزار و امکانات را نیز نوسازی کردیم.
فرمانده انتظامی خوزستان در خصوص همکاری با ستاد کرونا، بیان کرد: نیروی انتظامی از ابتدای شیوع ویروس کرونا با دستگاههای متولی امر از جمله دانشگاه علوم پزشکی همکاری داشته است؛ شب گذشته تا ۳ بامداد امروز با معاونان بیش از ۱۰ بار با شورای تأمین شادگان و ماهشهر برای مراسم تشییع یکی از شیوخ صحبت کردیم.
سردار عباس زاده ادامه داد: شیوع ویروس کرونا در خوزستان بالا و جزو استانهای قرمز است و برای همین نیروی انتظامی از هیچ همکاری کوتاهی نمیکند؛ شب گذشته برای پیشگیری از تجمع و تیراندازی در مراسم تشییع یکی از شیوخ در شادگان با دادستانی نیز رایزنی شد.
وی به دستگیری باندهای متعدد توزیع مشروبات الکل تقلبی و سمی اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۰۰ هزار بازرسی از اماکن انجام شد و بالای پنج هزار واحد از اماکن بدون رعایت پروتکلهای بهداشتی پلمب شد و تیمی با حضور اماکن، تعزیرات و صمت به شکل مستمر به مغازهها سرکشی میکنیم.
فرمانده انتظامی خوزستان در پایان به انسداد مبادی ورودی و خروجی شهرستانهای مختلف در ایام محدودیتها اشاره کرد و گفت: در خصوص آمار بدحجابی روزانه ۱۰۰ تا ۱۳۰ الی ۱۵۰ مورد کشف حجاب و بدحجابیهای غلیظ برخورد داریم که بیشتر در سه تا چهار شهرستان هستند.
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