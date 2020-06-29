به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه امروز در نشست راهبردی «جهش تولید علم و صنعت در گام دوم انقلاب» که در دانشگاه علم و صنعت با حضور «حسین مدرس خیابانی» سرپرست وزارت صمت برگزار شد، اظهار داشت: در بحث توجه به داخل و بومیسازی در داخل کشور اجماع وجود دارد و اکنون به همه به این نتیجه رسیدهاند و آن را قبول دارند.
وی افزود: نقشه راه رسیدن به خودروسازی مطلوب بسیار مهم است. جلسهای خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان فرمودند که فرماندهان همه کارهای خوب را نباید انجام دهند، بلکه باید کارهای خوب اولویتدار را دنبال کنند.
سردار حاجیزاده با بیان اینکه باید سیاست حرکت پلکانی در حرک به نقطه مطلوب خودروسازی را دنبال کنیم، گفت: وضعیت نامطلوب خودروسازی و نقص قطعه در سالهای گذشته هنوز یادمان نرفته است. از وابستگی باید رها شویم و در مرحله بعد به کیفیسازی و ارزانسازی برسیم.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: الان شاید اولویتمان شروع یک پلتفرم جدید نباشد، اما همین الان که خودرو را تولید میکنیم شاید در برخی قطعات مشکل داشته باشد که این مشکلات باید رفع شود.
وی با تأکید بر اینکه فرماندهی و محور اصلی این کار وزارت صمت و خودروسازان هستند، گفت: باید کار میان شرکتهای اقماری، دانشبنیان و… تقسیم شود.
سردار حاجیزاده با بیان اینکه اگر کارهای قبلی در بخش خودرو با دانشگاه به نتیجه نرسیده به این دلیل است که قرارداد وجود نداشته است، تأکید کرد: در صورتی که اگر این اقدام انجام شود، سریعاً به نتیجه میرسیم و حتی میتوانیم به نقطهای برسیم که از صادرات خودرو ارزآوری داشته باشیم.
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