تمدید فراخوان مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان خانه تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر، علاقمندان و فعالان عرصه مطبوعات، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها در حوزه تئاتر برای شرکت در نوزدهمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه این انجمن می‌توانند همچون دوره‌های پیشین، آثار خود، را تا پایان وقت اداری یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ در بخش‌های گزارش، گفتگو، یادداشت، نقد، مقاله، ترجمه و عکس به نشانی پستی این انجمن؛ تهران، صندوق پستی ۱۶۴- ۱۵۶۱۵ (محمدرسول صادقی) ارسال کنند.

از متقاضیان شرکت در این مسابقه تقاضا می‌شود که ابتدا فرم مربوطه را که اینجا آمده است، تکمیل و سپس با پیوست کردن آثار خود داخل یک پاکت و با درج مشخصات فردی، نشانی کامل محل سکونت و تلفن‌های ثابت و همراه روی آن، برای این انجمن ارسال کنند. لازم به ذکر است آثار متقاضیانی که فرم شرکت در مسابقه را پر نکرده باشند از فرایند مسابقه کنار گذاشته می شوند.

توجه به چند نکته درباره مقررات این مسابقه ضروری است:

۱) چارچوب این مسابقه صرفاً تئاتر است؛ بنابراین متقاضیان از ارسال آثار نوشتاری خود در دیگر عرصه‌های هنری پرهیز کنند.

۲) مطالب ارسال‌ شده از سوی فعالان رسانه‌ای که در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها مشغول به کار هستند باید حتماً به امضا و تایید سردبیر یا دبیرگروه فرهنگی و هنری رسیده و سند آن نیز به مطالب ارسالی ضمیمه شود.

۳) مهلت ارسال آثار متقاضیان تا پایان وقت اداری ۱۵ تیر ۱۳۹۹ است.

۴) آثار متقاضی شرکت در این مسابقه حتماً باید در طول سال ۱۳۹۸ منتشر شده و دارای امضا یا همان نامِ نویسنده باشند.

۵) آثاری که فاقد نام و یا دارای نامِ مستعار باشند، مورد قبول این انجمن نیست.

۶) حداکثر ارائه اثر متقاضیان شرکت در مسابقه، در هر بخش‌، تنها سه اثر و به انتخاب متقاضی خواهد بود؛ بدیهی است در صورت ارائه آثار بیش از تعداد درخواستی، این حق برای دبیرخانه انجمن محفوظ است که به دلخواه دست به حذف آثار ارسالی بزند.

۷) دبیرخانه این انجمن تنها اصل یا کپی با کیفیت مطلوب مطالب را در قطع A۴یا A۳ خواهد پذیرفت؛ بر همین اساس متقاضیان از ارسال نسخه کامل نشریات و صفحات اضافی خودداری کنند.

۸) مطالب ارسالی متقاضیان به هیچ ‌وجه باز پس داده نخواهد شد.

۹) انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر هیچ گونه مسئولیتی در قبال مالکیت حقوقی آثار ارسالی ندارد و مسئولیت آن به عهده متقاضیان شرکت در مسابقه خواهد بود.

۱۰) عکاسان نیازی به پر کردن فرم مسابقه که در پایان فراخوان آمده است، ندارند و تنها کافی است آثار خود را به دلخواه (رنگی یا سیاه و سفید) و در قطع ۱۸× ۱۳ (چاپ‌شده) به دبیرخانه انجمن ارسال کنند. تقاضا می‌شود متقاضیان شرکت در بخش عکس از پشت‌نویسی و ذکر نام خود در پشت عکس‌ها خودداری کرده و ‌توجه داشته باشند که عکس‌های ارسالی آنها باید بر اساس کاربردهای رسانه‌ای بوده و حتماً از اجراها و نمایش‌های روی صحنه رفته در طول سال ۱۳۹۸ باشد؛ بدیهی است ارسال آثار از طریق پست الکترونیک(ایمیل) یا لوح فشره(CD) و یا فایل(فِلَش) مورد قبول نیست و تعداد عکس‌های ارسالی نیز نباید از چهار قطعه تجاوز ‌کند. همچنین عکس‌های ترمیم شده و یا فتوشاپی مورد قبول دبیرخانه این مسابقه نیست.

قابل ذکر است که در این مسابقه عکس‌های ارسالی، علاوه بر وجوه زیبایی‌شناسی هنر عکاسی و ارتباط آن با هنر تئاتر، از منظر کاربردهای رسانه‌ای و مطبوعاتی قضاوت خواهند شد.

۱۱) متقاضیان علاوه بر پر کردن فرم شرکت در مسابقه، باید حتماً با الصاق برگه تعیین گرایش، دبیرخانه انجمن را در تقسیم صحیح مطالب یاری کنند؛ به طور مثال اگر اثری متقاضی حضور در بخش نقد است، بر روی برگه الصاقی کلمه نقد درج شود؛ بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند، دبیرخانه انجمن مجاز به تفکیک آثار در گرایش های مختلف است و اعتراض وارد نیست.

۱۲) در بخش ترجمه آثاری مورد قبول است که در رسانه های مکتوب یا مجازی با نام صاحب اثر منتشر شده باشد.

۱۳) اصل مطالبی که در بخش ترجمه شرکت می‌کنند حتماً باید به پیوست مطلب اصلی که ترجمه از روی آن صورت گرفته، ارائه شود. (منظور ارائه متن ترجمه شده یا فارسی همراه با متن اصلی یا انگلیسی است.)

۱۴) حضور حداقل ۶ اثر و یا شرکت کننده، کف مورد قبول آثار برای آغاز رقابت در هر بخش محسوب می‌شود. به طور مثال برای آغاز فرایند رقابت در بخش یادداشت، حضور ۶ اثر یا ۶ متقاضی، رقابت را شکل می‌دهد.

۱۵) در بخش گفتگو، مصاحبه‌های خبری مورد قبول نیست؛ در این مسابقه منظور از گفت و گو، شکل گیری فرآیند پرسش و پاسخ توسط مصاحبه‌ کننده و مصاحبه شونده است.

۱۶) بخش مقاله شامل مطالبی است که جنبه علمی، پژوهشی، تحقیقی و تحلیلی در حوزه تئاتر داشته باشد.

۱۷) عملکرد فعالان رسانه در ۲ حوزه رسانه‌های دیداری و شنیداری(رادیو و تلویزیون) و نیز عملکرد ناشران فعال در حوزه تئاتر، براساس بررسی عملکرد کمی و کیفی ایشان طی سال ۱۳۹۸، توسط هیات مدیره انجمن صورت خواهد گرفت.

۱۸) انجمن منتقدان،نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر امسال نیز همچون سال گذشته، با نیت حمایت از فعالیت های پژوهشی درحوزه تئاتر، پژوهش و یا پژوهشگر ممتاز سال ۱۳۹۸ را از طریق رصد هیأت مدیره انجمن انتخاب و در مراسم سالانه انجمن مورد تقدیر قرار خواهد داد.

۱۹) اعلام نتایج قطعی این مسابقه، همزمان با مراسم سالیانه انجمن که زمان و مکان برگزاری آن متعاقباً اعلام می‌شود، خواهد بود.

۲۰) علاقه‌مندان به منظور کسب اطلاع بیشتر می‌توانند در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن‌ ۴۲ - ۶۶۷۶۱۳۳۲ (زهره فضلی) تماس بگیرند.