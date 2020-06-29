به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام امیرقلی جعفری با اشاره به اینکه کشاورزی برای ایران و استان یک مزیت بسیار بزرگ است، اظهار داشت: برای مستقلشدن از درآمدهای نفتی و برای تحقق یک اقتصاد مقاوم، گزینههایی همچون کشاورزی که سازگار با اقلیمکشور و دارای ظرفیت اشتغال بالا است، باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کشاورزی بدون آب معنا ندارد، تصریح کرد: علیرغم اینکه چهارمحال و بختیاری دارای بیشترین منابع آب است اما با بزرگترین چالش در بحث آب نیز مواجه است.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به فعالیت ۱۵ ساله در دفاع از حقوق آبی استان و اشراف بر حقوق مردم و با درنظر گرفتن آب به عنوان بزرگترین مزیت استان، کمیسیون آب، کشاوزی و منابع طبیعی را برگزیدم.
جعفری با اعتقاد بر اینکه امنیت در حوزه اقتصادی با سرمایهگذاری در حوزه بخش کشاورزی حاصل میشود، گفت: فعالیتهای انجام نشده و معطلمانده با جدیت توسط کمیسیون کشاورزی پیگیری و عملیاتی میشود.
وی با بیان اینکه با گره خوردن امنیت غذای کشور با کشاورزی، بازنگری در الگوی کشت و نوع کشت ضروری است، بیان کرد: توجه به منابع طبیعی و آبخیزداری، حفظ و حراست از عرصههای منابع طبیعی و بهرهمندی از توان بالقوه شیلات، از ظرفیتهای کشور برای تأمین امنیت اقتصادی و حفظ استقلال کشور است.
نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرحهای مطرح در کمیسیون کشاورزی در جهت حفظ استقلال اقتصادی، تأمین امنیت غذایی و پیشرفت و توسعه کشور قرار گیرد و به صحن علنی مجلس راه یابد.
وی تصریح کرد: طرحهای انتقال آب در وزارت نیرو باید با در نظر گرفتن حاکمیت قانون و عدالت اجرایی شود و از اجرای طرحهای آسیبزا برای محیط زیست و تخریبکننده زیستبوم و از بینبرنده جنگلها جلوگیری میشود.
جعفری منابع جنگلی موجود در زاگرس شمالی، مرکزی و جنوبی را ششهای تنفسی ایران دانست و گفت: جلوگیری از تغییر در عرصههای جنگلی، احیایدشتها و حفظ عرصههای منابع طبیعی و آبخیزداری و کاهش تعرض به محیط زیست جزو اولویتهای این کمیسیون است.
وی بومی بودن کشاورزی در میان مردم استان و اقلیم مناسب استان و ظرفیت بالای عرصههای منابع طبیعی و منابع آبی نسبت به سایر استانها را از راهکارهای اساسی تحقق درصد بالای اشتغالزایی و توسعه و پیشرفت و تحول استان دانست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بر اولویتبندی مشکلات این حوزه تاکید کرد و افزود: استان علیرغم قابلیتهای فراوان، کمترین رشد گلخانهای را در میان استانها داشته است که با وجود خشکسالی، این مهم به عنوان اولویت اول با توجه به کشت دائمی و سودآور بودن آن باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
جعفری اولویت دوم در استان را مهار کردن آبها و استفاده بهینه از منابع آبی استان دانست و گفت: اولویت سوم در حوزه کشاورزی در استان احیای دشتها و منابع طبیعی خواهد بود.
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