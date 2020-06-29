به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی تاکامی عصر دوشنبه در نشست با انجمن‌های منابع طبیعی اظهار داشت: موفقیت در پیشگیری از آتش سوزی و افزایش توان عملکردی در اطفا حریق را مشارکت مردمی و مشارکت انجمن‌های مدافع منابع طبیعی و نیز همکاری‌های توأمان دستگاه‌های دولتی تضمین خواهند کرد.

وی وضعیت پوشش گیاهی را بI دلیل باران‌های سال‌های اخیر مطلوب دانست و گفت: اما شرایط تابستان امسال که تابستانی خاص با گرمایی مضاعف خواهد بود زنگ خطری برای مراتع با پوشش جوان و آسیب پذیر است.

موسوی افزود: عمده دلایل آتش سوزی‌ها در جنگل و مراتع، انسانی است که گاهی عمدی و گاهی غیرعمدی صورت می‌گیرد و در موارد غیر عمدی، برنامه‌های ترویجی و آگاه سازی عمومی و نیز همکاری با انجمن‌های منابع طبیعی و دوستداران طبیعت در دستور کار قرار دارد، ضمن آنکه اقدامات قانونی و حفاظتی نیز انجام خواهد گرفت.

موسوی تاکامی گفت: خوشبختانه، دستورالعمل‌های خوب استانی و سازمانی، راه همکاری و در اختیار گرفتن امکانات را تسهیل خواهد کرد و نباید کمبود امکانات بهانه قصور در انجام وظایف شود و باید منابع طبیعی با حداقل امکاناتی که در اختیار دارد، مردم و انجمن‌ها پای کار بایستند و آنچه در توان دارند در اختیار گذارند.