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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۰۳

مدیرکل منابع طبیعی مازندران - ساری:

زنگ خطر بروز حریق در عرصه‌های جنگلی به صدا درآمده است

زنگ خطر بروز حریق در عرصه‌های جنگلی به صدا درآمده است

ساری- مدیرکل منابع طبیعی مازندران با اشاره به اینکه گرمای مضاعف هوا زنگ خطر بروز حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی را به صدا درآورده است، بر لزوم مشارکت انجمن‌ها برای پیشگیری از حریق تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی تاکامی عصر دوشنبه در نشست با انجمن‌های منابع طبیعی اظهار داشت: موفقیت در پیشگیری از آتش سوزی و افزایش توان عملکردی در اطفا حریق را مشارکت مردمی و مشارکت انجمن‌های مدافع منابع طبیعی و نیز همکاری‌های توأمان دستگاه‌های دولتی تضمین خواهند کرد.

وی وضعیت پوشش گیاهی را بI دلیل باران‌های سال‌های اخیر مطلوب دانست و گفت: اما شرایط تابستان امسال که تابستانی خاص با گرمایی مضاعف خواهد بود زنگ خطری برای مراتع با پوشش جوان و آسیب پذیر است.

موسوی افزود: عمده دلایل آتش سوزی‌ها در جنگل و مراتع، انسانی است که گاهی عمدی و گاهی غیرعمدی صورت می‌گیرد و در موارد غیر عمدی، برنامه‌های ترویجی و آگاه سازی عمومی و نیز همکاری با انجمن‌های منابع طبیعی و دوستداران طبیعت در دستور کار قرار دارد، ضمن آنکه اقدامات قانونی و حفاظتی نیز انجام خواهد گرفت.

موسوی تاکامی گفت: خوشبختانه، دستورالعمل‌های خوب استانی و سازمانی، راه همکاری و در اختیار گرفتن امکانات را تسهیل خواهد کرد و نباید کمبود امکانات بهانه قصور در انجام وظایف شود و باید منابع طبیعی با حداقل امکاناتی که در اختیار دارد، مردم و انجمن‌ها پای کار بایستند و آنچه در توان دارند در اختیار گذارند.

کد مطلب 4961643

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