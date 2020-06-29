الزام تولیدکنندگان به ثبت قیمت محصولات لبنی درسامانه ۱۲۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان تولیدکنندگان را مکلف کرد قیمت همه محصولات لبنی را قبل از عرضه به بازار در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.

براساس اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان، با توجه به اینکه محصولات لبنی از حیث نحوه تعیین قیمت به دو گروه تصویبی یا مشمول ثبت در سامانه ۱۲۴ می‌باشد؛ بنابراین تولید کنندگان این محصولات موظف هستند محصولات خود را قبل از عرضه به بازار در سامانه بارگذاری نمایند.

در همین راستا، ستاد خبری این سازمان با شماره ۱۲۴ در سراسر کشور آمادگی دارد تا ضمن دریافت گزارش‌ها، شکایات و پیشنهادهای مردمی نسبت به رسیدگی به آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نماید.