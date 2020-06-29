ترامپ باید جلو اعطای وام به ایران را بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «نیکی هیلی»، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد با انتشار یادداشتی در «واشنگتن‌اگزماینر» نسبت به اعطای وام صندوق بین‌المللی پول به ایران موضع گیری کرد.

هیلی در این یادداشت با ادعای اینکه مردم آمریکا انتظار دارند که صندوق بین المللی پول بر اساس ایده‌آل‌های زمان تاسیس فعالیت کند، همچنین به کمک آمریکا به ایجاد این سازمان بعد از جنگ جهانی دوم اشاره کرد و خواستار رعایت اصول مورد نظر آمریکا در این نهاد و دیگر نهادهای مشابه شد.

نیکی هیلی در این یادداشت همچنین به سرمایه گذاری مالی آمریکا در صندوق بین المللی پول اشاره کرد و گفت: آیا ما در قبال سرمایه‌گذاری، نتیجه متناسبی به دست می‌آوریم؟

به گفته نیکی هیلی، در جریان شیوع کرونا مشخص شد که بسیاری از نهادهای بین‌المللی همچنان مایل هستند که باب میل برخی از کشورها از جمله ایران رفتار کنند، اما این رفتار غیرقابل‌قبول است و نیازمند پاسخی سریع و قوی است.

عضو سابق دولت ترامپ این را نیز افزوده که عملکرد صندوق بین المللی پول، نظام تحریمی آمریکا علیه ایران را تضعیف می کند و دولت ترامپ باید جلوی وام صندوق بین‌المللی پول به ایران را بگیرد.

پس از شیوع ویروس کرونا در جهان، صندوق بین‌المللی پول در اوایل ماه مارس (حدود چهار ماه پیش)، بودجه ۵۰ میلیارد دلاری برای کمک‌رسانی به کشورهایی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند، اختصاص داد و ایران نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین کشورهای درگیر این بیماری، بلافاصله درخواست وام پنج میلیارد دلاری از این صندوق کرد.

این نخستین بار در ۵۰ سال اخیر است که ایران از صندوق بین‌المللی پول تقاضای وام کرده است؛ برخی منابع خبری می‌گویند که ایران آخرین بار در سال ۱۹۶۲ میلادی (۱۳۴۱ خورشیدی) برای آخرین بار از صندوق بین‌المللی پول تقاضای وام کرده بود.