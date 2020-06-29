به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پناه بعد از ظهر دوشنبه در نشست کارگروه اشتغال تنگستان اظهار داشت: هدف از تصویب اشتغال روستایی در مجلس برای شناسایی ظرفیت و پتانسیل‌های بخش روستایی بود که بتواند از این ظرفیت‌های تولید و اشتغال در روستاها استفاده شود.

وی بیان کرد: در استان بوشهر ۲۵۴ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت شده که در تنگستان که یکی از شهرستان‌های موفق استان در زمینه اشتغال روستایی بوده که اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به اینکه بیش از ۷۸ درصد تسهیلات اشتغال‌زایی استان در بخش کشاورزی پرداخت شده خاطرنشان کرد: اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات در صندوق کارآفرینی امید موجود است.

ابلاغ مرحله پنجم اعتبارات استانی

وی با اشاره به اینکه ظرفیت پرداخت تسهیلات استان در بخش کشاورزی تکمیل است ادامه داد: پرداخت تسهیلات در بخش‌های صنعت و هرگونه خدمات با توجه در شهرستان با توجه به نیازی که به آن است اقدام لازم به عمل آورده می‌شود.

پناه از ابلاغ مرحله پنجم اعتبارات استانی خبر داد و از دستگاه‌های اجرایی خواست که طرح‌هایی که از سال ۹۷ کار و دارای اولویت بهره برداری است اعلام تا اعتبارات لازم پرداخت شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر یادآور شد: اعتبارات اشتغال خانگی شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده که پرداخت شده است.

ثبت نام ۱۱ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری

وی گفت: یارانه دستمزد سهمیه استان بوشهر ۷۲۸ نفر است که دولت ۳۰ درصد از حداقل دستمزدی که شورای‌عالی کار معین کرده پرداخت می‌نماید و صاحب یا پیمانکار ۷۰ درصد آن را پرداخت می‌کند.

پناه ادامه داد: در بحث کارورزی دولت برای لیسانس، فوق دیپلم و فوق لیسانس به ترتیب ماهانه ۵۰۰، ۶۰۰ و ۷۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند.

وی بیان کرد: ۱۱ هزار ۱۲۵ نفر در سامانه بیمه بیکاری در استان ثبت کردند که ۹۲۴ نفر از آنها مشمول پرداخت بیمه بیکاری شدند که در تنگستان ۲۱۴ نفر شامل این پرداخت بیمه بیکاری در هر دو بخش مرکزی و دلوار شدند.