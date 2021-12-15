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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۶:۱۹

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر:

نمایشگاه دائمی صنایع دستی در شهرهای استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود

نمایشگاه دائمی صنایع دستی در شهرهای استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود

بوشهر- مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت:نمایشگاه دائمی صنایع دستی در شهرهای استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصدق کشاورزی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه رفع موانع تولید شهرستان که به همت خانه نخبگان بسیج دانشگاه آزاد برگزار شد، اظهار داشت: با شهرداران تفاهم نامه‌ای در حال انعقاد هستیم که نمایشگاه دائمی در شهرهای استان راه اندازی شود.

وی افزود: اعتبارات لازم برای توسعه کارگاه‌های تولیدی استان پرداخت می‌شود و انتظار داریم کار آفرینان از این فرصت استفاده کنند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: در راستای حمایت از کارآفرینان استان نمایشگاه دائمی محصولات صنایع دستی در شهرها راه اندازی می‌یابد.

کشاورزی از پرداخت ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبارات تسهیلات روستایی در استان خبر داد و گفت: با پرداخت این تسهیلات زمینه اشتغال افراد زیادی فراهم شده است.

کد مطلب 5376443

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