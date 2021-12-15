به گزارش خبرنگار مهر، مصدق کشاورزی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه رفع موانع تولید شهرستان که به همت خانه نخبگان بسیج دانشگاه آزاد برگزار شد، اظهار داشت: با شهرداران تفاهم نامه‌ای در حال انعقاد هستیم که نمایشگاه دائمی در شهرهای استان راه اندازی شود.

وی افزود: اعتبارات لازم برای توسعه کارگاه‌های تولیدی استان پرداخت می‌شود و انتظار داریم کار آفرینان از این فرصت استفاده کنند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: در راستای حمایت از کارآفرینان استان نمایشگاه دائمی محصولات صنایع دستی در شهرها راه اندازی می‌یابد.

کشاورزی از پرداخت ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبارات تسهیلات روستایی در استان خبر داد و گفت: با پرداخت این تسهیلات زمینه اشتغال افراد زیادی فراهم شده است.