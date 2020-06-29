تفاهم نامه دو جانبه کمیته امداد و بسیج سازندگی مرکزی امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مؤمنی روز دوشنبه در جلسه تخصصی با بسیج سازندگی سپاه روح الله استان مرکزی اظهار کرد: امروز هم افزایی کمیته امداد و سپاه لبیکی دوباره به فرمان مقام معظم رهبری و دستگیری بیشتر از نیازمندان است.

وی به تفاهم نامه دوجانبه بین کمیته امداد و بسیج سازندگی سپاه روح الله استان اشاره کرد و گفت: اولویت در این تفاهم نامه ارائه خدمات مشترک به مددجویان در مناطق محروم است.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی استفاده از ظرفیت‌های ۲ نهاد انقلابی به منظور رفع نیازهای مسکن، معیشت و درمان را از موضوعات این تفاهم نامه همکاری برشمرد.

مؤمنی گفت: مهمترین اهداف این کوشش در راستای بهبود شاخص عدالت اجتماعی، هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت‌های گروه‌های جهادی و ارتقای سطح زندگی مددجویان و گسترش فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه روح الله استان مرکزی هم در این نشست اظهار کرد: امروز همدلی و وحدت تمامی دستگاه‌های کشور برای حل مشکلات و خدمت رسانی به مردم باید یک اولویت باشد.

امید محترمی افزود: امروز کمیته امداد امام خمینی (ره) و بسیج مستضعفین دو مولود برگرفته از انقلاب اسلامی هستند که ریشه در اهداف و آرمان‌های انقلاب دارند.

وی با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده میان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بسیج سازندگی سپاه روح الله استان گفت: سبدهای معیشتی، جهیزیه، ساخت مسکن، بازسازی منزل محرومین و ایجاد فرصت شغلی از عناوین این تفاهم نامه هستند.

محترمی در خصوص سبدهای معیشتی عنوان کرد: تاکنون بیش از ۱۲۵ هزار بسته در سطح استان توزیع شده است و همچنان این امر تداوم پیدا خواهد کرد.

وی توزیع یک صد سری جهیزیه، ساخت یک صد واحد مسکونی برای مددجویان، بهسازی ۹۰ واحد خودکفایی و منزل مسکونی محرومان و ایجاد هزار فرصت شغلی در سال جهش تولید را از جمله مباحث مهم این تفاهم نامه برشمرد و افزود: امیدواریم در قالب این تفاهم نامه بتوان اقدامات مؤثر تری را در راستای خدمت به مردم انجام داد.