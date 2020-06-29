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۹ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۰۴

تفاهم نامه دو جانبه کمیته امداد و بسیج سازندگی مرکزی امضا شد

تفاهم نامه دو جانبه کمیته امداد و بسیج سازندگی مرکزی امضا شد

اراک- مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی از انعقاد تفاهم نامه دو جانبه با بسیج سازندگی سپاه روح الله استان مرکزی خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مؤمنی روز دوشنبه در جلسه تخصصی با بسیج سازندگی سپاه روح الله استان مرکزی اظهار کرد: امروز هم افزایی کمیته امداد و سپاه لبیکی دوباره به فرمان مقام معظم رهبری و دستگیری بیشتر از نیازمندان است.

وی به تفاهم نامه دوجانبه بین کمیته امداد و بسیج سازندگی سپاه روح الله استان اشاره کرد و گفت: اولویت در این تفاهم نامه ارائه خدمات مشترک به مددجویان در مناطق محروم است.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی استفاده از ظرفیت‌های ۲ نهاد انقلابی به منظور رفع نیازهای مسکن، معیشت و درمان را از موضوعات این تفاهم نامه همکاری برشمرد.

مؤمنی گفت: مهمترین اهداف این کوشش در راستای بهبود شاخص عدالت اجتماعی، هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت‌های گروه‌های جهادی و ارتقای سطح زندگی مددجویان و گسترش فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه روح الله استان مرکزی هم در این نشست اظهار کرد: امروز همدلی و وحدت تمامی دستگاه‌های کشور برای حل مشکلات و خدمت رسانی به مردم باید یک اولویت باشد.

امید محترمی افزود: امروز کمیته امداد امام خمینی (ره) و بسیج مستضعفین دو مولود برگرفته از انقلاب اسلامی هستند که ریشه در اهداف و آرمان‌های انقلاب دارند.

وی با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده میان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بسیج سازندگی سپاه روح الله استان گفت: سبدهای معیشتی، جهیزیه، ساخت مسکن، بازسازی منزل محرومین و ایجاد فرصت شغلی از عناوین این تفاهم نامه هستند.

محترمی در خصوص سبدهای معیشتی عنوان کرد: تاکنون بیش از ۱۲۵ هزار بسته در سطح استان توزیع شده است و همچنان این امر تداوم پیدا خواهد کرد.

وی توزیع یک صد سری جهیزیه، ساخت یک صد واحد مسکونی برای مددجویان، بهسازی ۹۰ واحد خودکفایی و منزل مسکونی محرومان و ایجاد هزار فرصت شغلی در سال جهش تولید را از جمله مباحث مهم این تفاهم نامه برشمرد و افزود: امیدواریم در قالب این تفاهم نامه بتوان اقدامات مؤثر تری را در راستای خدمت به مردم انجام داد.

کد مطلب 4961717

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