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۹ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۵۰

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) مطرح کرد؛

همدلی و اتحاد مردم برای کمک به مناطق سیل‌زده لرستان

همدلی و اتحاد مردم برای کمک به مناطق سیل‌زده لرستان

پلدختر- تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س)، تاکید کرد: همدلی، اتحاد مردم و اتفاق‌های خوبی که در مناطق سیل‌زده رخ داد همه به برکت انقلاب اسلامی است.

آیت الله سید محمد سعیدی امروز دوشنبه در حاشیه افتتاح ۹۷ واحد مسکونی کمک سپاه حضرت علی بن ابی طالب (ع) و مردم قم به سیل زدگان استان لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کمک، همکاری، همدلی و اتحاد مردم و اتفاق‌های خوبی که در مناطق سیل زده رخ داد همه به برکت انقلاب اسلامی است.

وی، افزود: همکاری نهادها و مردم استان قم در تکمیل واحدهای مسکونی در راستای کمک به سیل زدگان استان لرستان به برکت وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) و بیانگر محبت مردم ایران نسبت به همدیگر است.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س)، گفت: اقدامات تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) در کمک به سیل زدگان استان لرستان، پیام‌آور وحدت و هماهنگی دستگاه‌های مختلف به دور از جناح بازی و در جهت پیشرفت و توسعه کشور است.

کد مطلب 4961761

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