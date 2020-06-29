آیت الله سید محمد سعیدی امروز دوشنبه در حاشیه افتتاح ۹۷ واحد مسکونی کمک سپاه حضرت علی بن ابی طالب (ع) و مردم قم به سیل زدگان استان لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کمک، همکاری، همدلی و اتحاد مردم و اتفاق‌های خوبی که در مناطق سیل زده رخ داد همه به برکت انقلاب اسلامی است.

وی، افزود: همکاری نهادها و مردم استان قم در تکمیل واحدهای مسکونی در راستای کمک به سیل زدگان استان لرستان به برکت وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) و بیانگر محبت مردم ایران نسبت به همدیگر است.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س)، گفت: اقدامات تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) در کمک به سیل زدگان استان لرستان، پیام‌آور وحدت و هماهنگی دستگاه‌های مختلف به دور از جناح بازی و در جهت پیشرفت و توسعه کشور است.