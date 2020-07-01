پشت پرده انتخاب عجیب در تیم ملی فوتسال/ پای «رفاقت» در میان است؟

به گزارش خبرنگار مهر، خبر انتخاب مصطفی عمادی به عنوان سرمربی تیم ملی «ب» به فوتسال ایران تا حد زیادی شوکه کننده و عجیب بود. در حالی که کمیته فوتسال و کمیته فنی بارها از گرفتن رزومه مربیان مختلف و امتیازدهی به آنها برای حضور در تیم ملی «ب» خبر داده بود اما انتخاب نهایی این کمیته با معیارهای در نظر گرفته شده حداقل در رقابت با دیگر گزینه‌ها سوال برانگیز است.

از مدرک تحصیلی، مدرک سطح ۳ مربی گیری فوتسال، کار در رده ملی و باشگاهی، سابقه بازی در تیم‌های ملی و … به عنوان معیارهای لازم برای سرمربیگری در تیم ملی «ب» یاد می‌شد. در همین ارتباط اسامی مربیانی چون محمدرضا حیدریان، وحید شمسایی، جواد اصغری مقدم، شهاب سفال منش، محمود خوراکچی و... مطرح بود ولی گزینه‌ای انتخاب شد که از آخرین کار مربیگری اش سالیان سال می‌گذرد.

پشت پرده انتخاب عمادی؛ سفارش دبیرکل فدراسیون فوتبال؟

بر هیچ کس پوشیده نیست که عمادی روابط دوستانه و نزدیکی با مهدی محمدنبی دبیر کل فعلی فدراسیون فوتبال دارد. رابطه این دو به دوران بازی عمادی در تیم پارس خودرو و مدیرعاملی نبی در این باشگاه بر می‌گردد که سالیان سال حفظ شده است. بخصوص بعد از فعالیت عمادی در عرصه بانکی کشور.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد عمادی پیش از این قرار بوده به عنوان سرپرست تیم ملی فوتسال فعالیت کند و توصیه‌هایی در این زمینه به سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی شده بود اما ناظم الشریعه زیر بار تغییر کریمیان، سرپرست فعلی تیم ملی نرفت. مخالفت ناظم الشریعه علاوه بر حمایت از همکار خود، به دلیل اختلافاتش با عمادی در سالهای گذشته دور از ذهن نبود.

همین مسئله عمادی را به سمت تیم ملی «ب» سوق داد و باعث شد تا کمیته فنی او را در کمال تعجب برای این تیم انتخاب کند.

در سوابق فوتسالی عمادی، کار سرپرستی بر کار مربیگری سایه انداخته است. آخرین حضور عمادی در تیم ملی به دوران مدیریت سیدرضا افتخاری در کمیته فوتسال بر می‌گردد که وی به مدت کوتاهی سرپرست این تیم بود.

او در سال ۲۰۱۲ هم در واقع کار سرپرستی تیم ملی را در کنار عباس ترابیان انجام می‌داد. بخش عمده فعالیت عمادی در تیم ملی در زمان سرمربیگری «ژوراندینو» در تیم امید هم به کارهای سرپرستی اختصاص داشت چرا که او به دلیل غیبت‌هایش در تمرین تیم ملی کمتر مورد استفاده فنی قرار می‌گرفت.

شمس: امتیاز ناصر صالح و سفال منش هم بالا بود

حسین شمس عضو کمیته فنی فوتسال درباره دلایل انتخاب عمادی به عنوان سرمربی تیم «ب» فوتسال به خبرنگار مهر گفت: ۸ نفر برای سرمربیگری کاندیدا بودند که در نهایت با توجه به سوابق، آقای عمادی انتخاب شد.

شمس درباره اینکه عمادی سالیان سال است کار فنی انجام نداده و تیمی را سرمربیگری نکرده است، تاکید کرد: ما برای انتخاب سرمربی امتیازبندی در نظر گرفته بودیم. مثلاً تحصیلات ۵ امتیاز داشت. سوابق بازی و مربیگری و تیم ملی و باشگاه هم از دیگر ملاک‌ها بود. به هر حال آقای عمادی هم در تیم ملی کار کرده بود و هم در باشگاه‌هایی مثل منصوری و پیمان.

عضو کمیته فنی فوتسال خاطرنشان کرد: حق با شماست؛ عمادی در حال حاضر تیم ندارد ولی سابقه‌اش را داشته است! ما با هیچ یک از گزینه‌ها مذاکره نکرده بودیم و فقط درخواست مدرک داشتیم. این انتخاب کمیته فوتسال بوده است. امتیاز آقای ناصر صالح و شهاب سفال منش هم بالا بود ولی در نهایت با معیارهایی که عنوان کردم، عمادی انتخاب شد.