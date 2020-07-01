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۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۰

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور:

امکان قاچاق دام در شرایط کرونا وجود ندارد

امکان قاچاق دام در شرایط کرونا وجود ندارد

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور با بیان اینکه قاچاق گوشت و دام از کشور صحت ندارد،گفت: اگر هم قاچاقی انجام می شود میزان آن در حدی نیست که قابل مطرح کردن باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، منصور پوریان افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا در حال حاضر امکان جا به جایی دام یا گوشت وجود ندارد.

وی اضافه کرد: کشورهای واردکننده به دلیل شرایط ناشی از کرونا حاضر به تحویل گرفتن دام یا گوشت، بدون نظارت بهداشتی و اوراق رسمی، نمی‌شوند.

رئیس شورای تامین‌کنندگان دام کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که ممنوعیت صادرات دام تصمیم اشتباهی است، گفت: این تصمیم تا به حال نتوانسته از افزایش نرخ گوشت جلوگیری کند.

پوریان با اشاره به این که امروزه ما با افزایش بی‌سابقه جمعیت دامی رو به رو هستیم، افزود: در حال حاضر جمعیت دامی سبک کشور از مرز ۶۸ میلیون رد شده است، در حالی که در سال‌های قبل حداکثر در حدود ۶۰ میلیون بود.

رئیس شورای تامین‌کنندگان دام کشور اضافه کرد: گوشت باید در دسترس همه مردم قرار بگیرد و نباید این محصول به شیوه لوکس‌فروشی در بازار موجود شود.

کد مطلب 4962899

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