تاخت و تاز کرونا در تهران/پایتخت در آستانه وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، اوج گیری دوباره بیماری کرونا در برخی از استان های کشور، باعث شده تا مسئولان وزارت بهداشت از وضعیت موجود ابراز نگرانی کنند. این در حالی است که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، از ۱۵ تیر ماه ۹۹، استفاده از ماسک در مکان های پرتجمع، اجباری خواهد شد.

در همین حال، ۱۴ استان کشور در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند که تهران نیز فعلا در لیست استان هایی است که در شرایط هشدار قرار دارند.

بر اساس آنچه که سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، اعلام کرده است، تا روز گذشته ۱۴ استان در وضعیت قرمز و هشدار قرار داشته اند. این در حالی است که میزان بیماران کرونایی بستری در تهران، ظرف روزهای اخیر به شکل عجیبی افزایش یافته و تقریبا ظرفیت تخت های کرونایی بیمارستان های استان تهران، پر شده است.

بابک عشرتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در روزهای اخیر و به دنبال بازگشایی ها و انجام مسافرت ها، شاهد افزایش موارد ابتلا به کرونا هستیم.

وی با اشاره به عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی برخی از هموطنان، افزود: این وضعیت منجر به افزایش موارد بستری و مرگ و میر می شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، تاکید کرد: از مردم درخواست می کنیم همچون ایام عید، به رعایت پروتکل های بهداشتی پایبند باشند.

وی افزود: نکته مهم در این روزها، استفاده از ماسک است که درخواست می کنیم بدون ماسک از خانه بیرون نیایید. همچنین، شستن دست ها را مرتب انجام دهید و تا حد امکان به سفر نروید.

در همین حال، علی رضا دلاوری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، نسبت به وضعیت ایجاد شده ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد، قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد. بنابراین، لازم است که در خصوص برخی تصمیمات قبلی برای لغو محدودیت ها، تجدید نظر شود.

وی با انتقاد از کسانی که بیماری کرونا را شوخی گرفته اند، افزود: این بیماری، با کسی شوخی ندارد و اگر مراقب نباشیم، کشنده است.

علی رضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، از افزایش موارد ابتلا به کرونا در تهران ابراز نگرانی کرد و گفت: مردم باید همچون ماه های گذشته، نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، جدی باشند.

در همین حال، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، از ابلاغ محدودیت های کرونایی به استانداران ۱۱ استان کشور خبر داد و افزود: اقدامات محدودیتی برای مقابله با کرونا به استانداران استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمان، تهران و البرز ابلاغ شده است.

وی گفت: عمده مشکلات ما مراسم جشن، ترحیم و دورهمی ها است و همین باعث شیوع بیشتر کرونا شده است. به طوری که خوزستان یک سوم بستری‌ها و فوتی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

محمودرضا صالحی متخصص بیماری های عفونی، با عنوان این مطلب که در یک هفته گذشته در اکثر بیمارستان‌های دانشگاهی، تعداد بیماران در تهران رو به افزایش است، گفت: رفتار کرونا با دیگر ویروس‌هایی که تاکنون مشاهد شده است همخوانی ندارد. تعبیر ما این بود که با تغییر فصل شاهد کاهش بیماری باشیم، اما این بیماری هنوز هم در حال غافلگیر کردن ماست.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاکید کرد: کرونا درمان قطعی ندارد و بالقوه کشنده است.