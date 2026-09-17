۲ حکم قصاص در خوزستان با تلاش کارگروه صلح و سازش به دیه تبدیل شد

حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای سیاست های تحولی قوه قضاییه، کارگروه مشترک صلح و سازش با هدف گذشت اولیای دم تشکیل شد که در تازه ترین اقدامات، پرونده چهار محکوم به قصاص نفس با جدیت پیگیری شد و در دو پرونده موفق به اخذ رضایت اولیای دم و تبدیل حکم قصاص به دیه شدیم.

وی افزود: در یکی از پرونده ها پس از رایزنی های مستمر، رضایت اولیای دم برای تبدیل حکم حاصل شد و در پرونده ای دیگر نیز با توجه به جایگاه خانواده معظم شهدا و شرایط طرفین، رضایت یکی از اولیای دم جلب و مصالحه تحقق یافت.

امانت بهبهانی درباره دو پرونده باقی مانده تصریح کرد: فرآیند جلب رضایت در این دو پرونده همچنان در دستور کار جدی قرار دارد و با دعوت از اولیای دم و استفاده از ظرفیت افراد معتمد، شیوخ، سادات و خیران، تلاش می کنیم مسیر مصالحه را هموار کنیم.

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان با اشاره به رویکرد عدالت ترمیمی بیان کرد: عدالت ترمیمی به معنای نادیده گرفتن حقوق بزه‌دیده نیست بلکه در چارچوب قانون، فرصتی برای ترمیم روابط و گذشت فراهم می شود که علاوه بر جلوگیری از اجرای حکم، از آسیب های اجتماعی ناشی از حبس های طولانی مدت نیز پیشگیری می کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی اداره کل زندان های استان، از تمامی اولیای دم که با بزرگواری و گذشت، مسیر بخشش را برمی گزینند سپاسگزاری کرد و افزود: گذشت حقی قانونی است که زمانی با بزرگواری همراه شود، آثار مثبت آن فراتر از پرونده قضایی، در سطح جامعه نمایان می شود.