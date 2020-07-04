  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۴ تیر ۱۳۹۹، ۹:۴۲

مهر خبر می‌دهد

صادرکنندگان اطلاعات مالیاتی و رفع تعهد ارزی خود را چطور چک کنند؟

صادرکنندگان اطلاعات مالیاتی و رفع تعهد ارزی خود را چطور چک کنند؟

بانک مرکزی آخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال ۹۸ را ۳۱ تیرماه اعلام کرده و بر این اساس، صادرکنندگان تا آن زمان فرصت دارند تا به روش‌های اعلامی بانک مرکزی نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌های متعدد اعلام کرده که مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ صادرکنندگان، تا ۳۱ تیرماه ۹۹ خواهد بود.

علاوه بر این بانک مرکزی طی چند اطلاعیه تاکید کرده که این مهلت را تمدید نخواهد کرد؛ البته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده اگر صادرکنندگان فعلاً ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را هم تا مهلت تعیین شده به کشور برگردانند، حتماً می‌توانند رفع تعهد ارزی خود را تا حد زیادی قابل قبول نمایند.

در این میان، با توجه به اینکه اطلاعات رفع تعهد ارزی شش ماهه سال ۹۸ صادرکنندگان از نیمه اردیبهشت ماه در دسترس مأموران مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور قرار گرفته است، صادرکنندگان می‌توانند از طریق پورتال Www.Tax.gov.ir و با استفاده از شناسه و رمز عبور خود، نسبت به مشاهده اطلاعات مالیاتی و رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.

صادرکنندگان باید بعد از مراجعه به این درگاه، به منوی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان رجوع کنند.

کد مطلب 4964958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها