صادرکنندگان اطلاعات مالیاتی و رفع تعهد ارزی خود را چطور چک کنند؟

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌های متعدد اعلام کرده که مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ صادرکنندگان، تا ۳۱ تیرماه ۹۹ خواهد بود.

علاوه بر این بانک مرکزی طی چند اطلاعیه تاکید کرده که این مهلت را تمدید نخواهد کرد؛ البته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده اگر صادرکنندگان فعلاً ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را هم تا مهلت تعیین شده به کشور برگردانند، حتماً می‌توانند رفع تعهد ارزی خود را تا حد زیادی قابل قبول نمایند.

در این میان، با توجه به اینکه اطلاعات رفع تعهد ارزی شش ماهه سال ۹۸ صادرکنندگان از نیمه اردیبهشت ماه در دسترس مأموران مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور قرار گرفته است، صادرکنندگان می‌توانند از طریق پورتال Www.Tax.gov.ir و با استفاده از شناسه و رمز عبور خود، نسبت به مشاهده اطلاعات مالیاتی و رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.

صادرکنندگان باید بعد از مراجعه به این درگاه، به منوی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان رجوع کنند.