به گزارش خبرنگار مهر، آبتین حیدرزاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کنگو در گیلان، اظهار کرد: علیرغم هشدارهای یک ماه پیش، شیوع این بیماری در بین دامداران، دامپروران و روستاییانی که در تماس مستقیم با دام از جمله گوسفند و بز هستند، در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه تاکنون چهار نفر از گیلانیان به دلیل ابتلاء به بیماری تب کریمه کنگو در بیمارستان‌ها بستری شده اند، افزود: گیلانیان باید مراقبت بیشتری نسبت به شیوه‌های انتقال این بیماری داشته باشند.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه شمار مبتلایان به این بیماری، امسال نسبت به سال گذشته کمتر است، گفت: علاوه بر فصل تابستان، در ماه‌های ابتدایی پاییز نیز شرایط ابتلاء به این بیماری وجود دارد.

حیدرزاده بر لزوم مراقبت و توجه جدی روستاییان نسبت به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو تاکید کرد و افزود: مردم باید از تردد غیر ضروری و حضور نابجا در محل استقرار دام زنده به جدیت پرهیز کنند.

وی همچنین با توصیه به دامداران و دامپروران بیان کرد: دامداران باید با هماهنگی با دامپزشکی نسبت به حمام ضد کنه اقدام کنند.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه تب کریمه کنگو در دام‌ها علائم خاصی ندارد، تصریح کرد: تب کریمه کنگو هرچند در دام‌ها کشندگی ایجاد نمی‌کند اما برای انسان می‌تواند کشندگی ایجاد کند.

حیدرزاده با بیان اینکه مصرف گوشت دام در شرایط کنونی بلامانع است، افزود: گوشت‌های عرضه شده در مراکز تهیه به صورت بهداشتی در کشتارگاه‌ها ذبح می‌شوند و لاشه گوشت به مدت معین در کشتارگاه‌ها نگه داری می‌شوند از این رو مصرف گوشت دام بلامانع است.

وی بر ضرورت پرهیز از استفاده گوشت انواع دام به صورت غیر کشتارگاهی تاکید کرد و گفت: ممکن است برخی از گردشگران، مسافران و یا حتی گیلانی‌ها با خرید مستقیم با نیت نذر، بخشش و یا به دلایلی همچون استفاده از گوشت گرم به صورت مستقیم، دامی را خریداری و ذبح کنند که توصیه ما به آنها خودداری از این نوع مصرف گوشت دام به جهت جلوگیری از ابتلای به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو است.