فرهنگسرای گرگان شهریور ماه به بهره برداری می رسد

عبدالرضا دادبود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با ورود سازمان بازرسی عملیات پایانی فرهنگسرای گرگان متوقف و پرونده این پروژه در حال رسیدگی است.

وی افزود: در یک دوره شهرداری برای تکمیل پروژه لایحه ای فرستاد و در شورای شهر مصوب ولی در فرمانداری وقت (۱۳۹۶) رد شد.

دادبود گفت: بنابراین به دلایل مختلف انجام پروژه به تعویق افتاد و پیمانکار مدعی بود که هزینه کرد و افزایش قیمتی در پروژه اتفاق افتاده که باید در صورت وضعیت بیاید.

شهردار گرگان بیان کرد: ما راهکار قانونی نداشته و با جلسات فشرده در سال ۹۸، فرمانداری و شورا کمک کردند تا توانستیم به جمع‌بندی برسیم و با لایحه داده شده مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه مصوب شد.

وی اضافه کرد: مقرر شد که پیمانکار عملیات پروژه را آغاز کرده و آن را تا شهریور ماه به اتمام برساند.

دادبود در بخش دیگری از سخنان خود با این این که مناسب سازی پارک ویژه معلولان در گرگان انجام شده، افزود: مناسب‌سازی سالن بهار و مطالعات برای ایجاد یک پارک دیگر هم در دست انجام است و اولویت اقدامات ما در مرمت و ساماندهی فضای شهری، مناسب سازی فضا برای سالمندان و افراد دارای معلولیت است و پیگیر همه این امور در مناطق مختلف هستیم.

گفتنی است ساخت فرهنگسرای گرگان از مهرماه ۱۳۸۵ در دستورکار قرار گرفت و شهرداری متولی ساخت شد.

این فضا ۳۶۰۰ مترمربع زیربنا داشته و از سالن آمفی تئاتر، سالن کنفرانس، کتابخانه، نمازخانه، کلاس، گالری و غیره تشکیل شده است.