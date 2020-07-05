علت علاقه بنفیکا به طارمی/ پیشنهاد ایتالیایی برای مهاجم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «اوجوگو» پرتغال در گزارشی به آخرین وضعیت مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم ریوآوه پرداخت و اعلام کرد بنفیکا برای جذب طارمی ابراز علاقه کرده ولی هنوز پیشنهادی را ارائه نکرده است.

رئیس باشگاه ریوآوه این پیشنهاد را تایید کرده و با بیان اینکه راز، روح تجارت است از اعلام مبلغ درخواستی برای فروش طارمی خودداری کرد.

اوجوگو نوشت: «واقعیت این است که عقاب ها (بنفیکا) رقابت سختی را با اسپورتینگ که در ماه ژانویه برای جذب مهدی طارمی تلاش کرد، دارد. باشگاه های بوردو فرانسه، اسپانیول اسپانیا و تیم‌هایی از ایتالیا و انگلیس هم در میان مشتریان طارمی هستند که به این لیست نام پورتو پرتغال هم اضافه شده است. ریوآوه برای بهترین گلزن این فصل خود حداقل مبلغ ۱۰ میلیون یورو را مدنظر دارد.

این مهاجم در این فصل ۱۶ گل به ثمر رسانده که ۱۳ گل در لیگ برتر پرتغال بوده و برابر بنفیکا، پورتو و براگا گلزنی کرده است. بازیکن شماره ۹۹ ریوآوه به راحتی خودش را با موقعیت های مختلف هماهنگ می کند و قبلا ثابت کرده است که می تواند با تاکتیک های متفاوت سازگار کند. در حقیقت علاقه بنفیکا به طارمی دقیقا به دلیل همین تطبیق پذیری طارمی به همراه توانایی تمام کنندگی (گلزنی) است.

مذاکرات بین بنفیکا و ریوآوه قبلا صورت گرفته و لوییز فیلیپه (رئیس باشگاه بنفیکا) قادر به ارائه پیشنهاد رسمی در روزهای آینده خواهد بود؛ اگرچه اولویت باشگاه استخدام مربی است.»