خبرگزاری مهر -گروه هنر-علیرضا سعیدی: روزهای کرونایی همچنان در حال عبورند و حتی خطرناک‌تر از قبل به مثابه یک تهدید جدی کنار همه ما سایه به سایه حرکت می‌کند تا اگر خدایی نکرده از آنچه به عنوان رعایت شیوه نامه بهداشتی می‌نامیم کمی راهمان را کج کنیم، بلایی به سرمان بیاورد که برون رفت از این بلا خود دربرگیرنده شرایط دیگری است که اصلاً دوست نداریم حتی به آن فکر کنیم. پس بهتر است فعلاً ماسک بزنیم، دست‌هایمان را بشوریم و کمی بیشتر دقت کنیم تا این ویروس بازیگرِ چند چهره ملعون هر چه زودتر از دنیای ما فرار کند و برود پی کارش...

به هر حال درباره کرونا و کووید ۱۹ و ویروس و شیوع و پیش‌گیری تا دلتان و دلمان بخواهد در این روزها زیاد شنیدیم و خواندیم که خدا کند هر چه زودتر دست از سر همه ما بردارد و برود. اما حالا که نرفته، حالا که هست، حالا که خیلی ما را دوست دارد و البته خیلی از ما هم به دلیل برخی بی دقتی‌ها با او بیشتر دوست شدیم، هستند فعالیت‌ها و اتفاقاتی که تحت تاثیر ماجرای کرونا و فضای مجازی پیرامون حوزه موسیقی در حال انجام است. فعالیت‌هایی که برخی از آنها به صورت مستقیم و برخی نیز به صورت غیرمستقیم با ماجرای کرونا ارتباط دارد و برخی هم دربرگیرنده فضای جالب توجهی است که می‌توانیم آن را در قالب برخی گزارش‌های رسانه‌ای منعکس کنیم.

گزارش پیش رو همچون نوشتارهای رسانه‌ای چند هفته گذشته گروه هنر خبرگزاری مهر که با عنوان «اهالی موسیقی، کرونا و دنیای مجازی» منتشر شده، نگاهی اجمالی به برخی رویدادها و فعالیت هنرمندان و کاربران حوزه موسیقی در فضای مجازی دارد که در روزهای کرونا یی بیشتر از دیگر اوقات سال مورد توجه قرار گرفته‌اند.

درگذشت آقای موریکونه بر همه تسلیت باد!

روز دوشنبه شانزدهم تیرماه بود که رسانه‌های داخلی و خارجی خبر درگذشت انیو موریکونه آهنگساز برنده جایزه اسکار و خالق موسیقی متن فیلم‌هایی چون «خوب، بد، زشت» و «ماموریت» در سن ۹۱ سالگی را منتشر کردند.

این استاد موسیقی ایتالیایی در طول ۵۰ سال بیش از ۵۰۰ موسیقی برای فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی ساخت و هم برای این حجم از کار و هم برای کیفیت بی نظیر آثارش شناخته شده بود. حداقل یک دوجین از این آثار به آثار کلاسیک و فراموش نشدنی سینما بدل شده‌اند که موسیقی فیلم‌های وسترن اسپاگتی دهه ۱۹۶۰ از جمله «خوب، بد و زشت» و «روزی روزگاری در غرب» از جمله آن‌ها هستند. موسیقی متن فیلم‌های «ماموریت» و «سینما پارادیزو» در دهه ۱۹۸۰ هم از این جمله‌اند.

موریکونه ۶ بار نامزدی اسکار را کسب کرد که برای ساخت موسیقی فیلم‌های «روزهای بهشت»، «ماموریت»، «تسخیرناپذیران»، «مالنا» و «هشت نفرت‌انگیز» بود. او برای این فیلم آخر سرانجام جایزه اسکار را کسب کرد. سال ۲۰۰۶ آکادمی اسکار یک اسکار افتخاری برای مشارکت وی در هنر موسیقی در سینما به وی اهدا کرد. او یکی از ۲ چهره عرصه موسیقی است که در تاریخ اسکار جایزه اسکار افتخاری برای مجموعه آثارش دریافت کرد. این هنرمند با کارگردانان بسیاری چون سرجو لئونه، برناردو برتولوچی، رومن پولانسکی، فرانکو زفیرلی، الیور استون، کوئنتین تارانتینو، جوزپه تورناتوره، و پیر پائولو پازولینی همکاری داشت.

اما یکی از نکات قابل توجهی که پس از انتشار خبر درگذشت این آهنگساز برجسته دنیای سینما در فضای مجازی بسیار به چشم آمد سیل پیام‌های تسلیتی بود که از جهات مختلف به خورد مخاطبان شبکه‌های مجازی داده شد.

پیام‌های همدردی که فارغ از علاقه‌مندی برخی هنرمندان، نوازندگان و شنوندگان واقعی موسیقی که همواره به آثار موسیقایی بزرگان جهان در طول فعالیت‌های خود در شبکه مجازی توجه ویژه‌ای داشته و دارند، شرایطی را فراهم کرد که خیلی‌ها حتی بدون شناخت از این هنرمند مطرح موسیقی به ابراز ارادت غمگینانه خود از مرگ یک استاد موسیقی با شکلک‌ها و ای موجی‌های مختلف بپردازند!

بسیاری از این کاربران حتی یک بار هم با آثار موریکونه مواجه نشده نبودند، به خاطر اینکه از قافله پرسرعت دنیای مجازی جا نمانند سعی کردند با نمایش متفاوت‌ترین عکس‌ها و پوسترهای جناب موریکونه فقید که حتی در آلبوم خانوادگی او هم یافت نمی‌شد، در فضای مجازی عرض اندام کنند. عرض اندامی که غیر واقعی بودن ارادت‌های آن با توجه به سابقه و پیشینه برخی از کاربران کاملاً مشخص بود که فقط برای جلب توجه بیشتر و رخ نمایی بود.

بازسازی یک قطعه ۵۰ ساله در سالروز تولد استاد

تعدادی از دوستداران و علاقه‌مندان دنیای موسیقی به مدیریت علی صمدپور رییس موسسه خانه هنر خرد، نیز به مناسبت سالروز تولد احمد پژمان از استادان جهانی موسیقی کشورمان، یکی از آثار منتشر نشده این هنرمند را در فضای مجازی منتشر کردند.

احمد پژمان در توضیح این قطعه گفت: زمانی که در کشور اتریش برای گذراندن دوران تحصیلم حضور داشتم در سال دوم با راهنمایی استادم کریستین داوین اثری را ساختم که در رادیو وین ضبط شد. بعد از ساخت و تولید این قطعه بود که یک سال بعد موفق به نوشتن قطعه «پارسیان» شدم که تصمیم گرفته شد این قطعه به همراه یک اثر دیگر از من مجدداً در رادیو وین ضبط شود. در ابتدا یک «راپسودی» ضبط شد که قرار بود بلافاصله نیز قطعه «پارسیان» تولید شود اما متاسفانه وقت نشد و شرایط به گونه‌ای رقم خورد که من تا پایان تحصیلاتم موفق به ضبط این اثر نشدم.

وی ادامه داد: پس از پایان تحصیل ماجرای ضبط قطعه «پارسیان» به طور کامل فراموش شد، فراموشی که ۵۰ سال طول کشید و بالاخره شرایطی را فراهم کرد تا آن را دوباره تنظیم کرده و با تغییرات اعمال شده نسبت به بازسازی اثر اقدام کنم.

بابک جهانبخش و یک یادداشت امید بخش در روزهای کرونایی

بابک جهانبخش خواننده موسیقی پاپ کشورمان نیز که چندی پیش قطعه «حیف» را در روزهای کرونایی منتشر کرده بود، در روزهای گذشته بود که با انتشار متنی به زبان محاوره در صفحه شخصی‌اش از امیدواری‌ها و انگیزه‌های خود برای زندگی در روزهای محدودیت و قرنطینه سخن گفت.

این خواننده که کنسرت‌هایش طی دوران قبل از شیوع کرونا با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه می‌شد، در تازه‌ترین یادداشت خود در فضای مجازی نوشته است:

«آرزو می‌کنم امواج مثبت به سمتتون حرکت کنند. مخصوصاً تو این روزهای محدودیت و قرنطینه. بیشتر از قبل قدر تک تک اعضای خانوادتون رو بدونید و با عشقی که به هم می‌دید از این کلافگی‌ها و سردرگمی‌ها و لحظات تلخ و بی حوصلگی‌ها و نگرانی‌ها با همفکری و مدیریت زندگی تون عبور کنید. بی شک حس امنیت و عشقی که از خانواده می‌گیرید در هیچ کجای دنیای یافت نمیشه و اگه این و باور کنید یا روزگار و آدماش شما رو به این باور رسونده باشن … معجزه می کنه و شمارو سعادتمند و به آرامشی که می‌خواهید می رسونه. کافیه باورش کنید و تلاش کنید. شک نکنید این حس رو خودم عمیقاً تجربه کردم. خوشحال و شاد و خندان ببینمتون ان شالله. ما هم از غصه می خونیم یه وقتایی واسه اینه که یجوری با این آهنگ‌ها دل و از غصه رها و سبک کنیم. همین. خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. در ضمن یه چند روزی نیستم با یک آهنگ جدید به زودی در خدمتتونم. یا حق.»

انتخاب ستار اورکی به عنوان عضو آکادمی اسکار

روز چهارشنبه یازدهم تیر ماه بود که خبر آمد ستار اورکی یکی از آهنگسازان فعال و شناخته شده موسیقی کشورمان به همراه نرگس آبیار و سمیرا مخملباف به عنوان سه عضو ایرانی آکادمی اسکار انتخاب شده‌اند. شرایطی که به دلیل نوع انتخاب‌ها با بازتاب‌های زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی روبه‌رو شده و شرایطی را فراهم کرد تا به عنوان یکی از رویدادهای مهم حوزه موسیقی در فضای مجازی لقب بگیرد.

اما یکی از موارد جالب توجهی که پیرامون این انتخاب‌ها مطرح شد، دلیل انتخاب ستار اورکی به عنوان یکی اعضای ایرانی آکادمی اسکار بود، که این آهنگساز نحوه حضورش را اینچنین روایت می‌کند: «بعد از همکاری من با آقای «اصغر فرهادی» که همیشه باعث افتخار من بوده است، خانم «کاترین بی گلو» فیلم‌های آقای فرهادی و چند فیلم از من را دیده بودند و از من دعوت به عمل آوردند تا به عنوان آهنگساز پروژه جدیدشان سفری به آمریکا داشته باشم. برای من و هر آهنگساز ایرانی یک اتفاق بزرگ بود. اما متأسفانه به محض اینکه مشغول انجام کارها بودم و آنها درگیر انجام کارهای ویزای من بودند، آقای «ترامپ» یک فرمان مهاجرتی را صادر کرد که بسیار ناعادلانه بود. این اتفاق باعث شد تا نتوانم به سفر بروم و از آن کار باز ماندم. علیرغم تلاش‌های خانم کاترین بی گلو و راهنمایی‌های آقای فرهادی موفق به دریافت ویزا نشدم و ساخت موسیقی آن فیلم را از دست دادم. از این به بعد من عضو دائمی آکادمی هستم و از سیاست‌گذاران آن مجموعه محسوب می‌شوم.

برای آکادمی اسکار این مهم بوده که آهنگساز کارهای اسکاری آقای فرهادی چه کسی بوده است. کارهایم را دنبال کردند و از من دعوت به عمل آوردند. این یک اتفاق بزرگ است و فکر نمی‌کنم بالاتر از این اتفاق برای هیچ آرتیستی در هیچ نقطه دنیا وجود داشته باشد و خوشحال هستم. می‌دانم که از طریق کارهای آقای فرهادی، من را شناختند ولی قطعاً آکادمی اسکار رزومه فرد را به طور کامل مورد بررسی قرار می‌دهد و تحقیق می‌کنند.

امیدوارم کارهایم شادی یا غم سازنده داشته باشد نه مخرب!

محمد اصفهانی خواننده موسیقی پاپ کشورمان هم همزمان با سالروز میلاد امام رضا (ع) که مصادف با سالروز تولدش بود با انتشار پستی در صفحه شخصی‌اش که در برگیرنده تصاویری از روزگار کودکی او بود نوشت:

«امسال مفتخرم که تولد بنده مقارن با میلاد آفتاب هشتم است. خدا را شکر که موفق شدم با رعایت موارد بهداشتی در شب ولادت ایشان به زیارت و عتبه بوسی شان نایل شوم و ضمناً مهمان برنامه تلویزیونی این شب بزرگ باشم. دوستان در برنامه برای حقیر نیز به یمن آن شادی بزرگ، تولدی گرفتند متبرک و معنوی، که ممنونشان هستم. تصاویر بنده در حرم، مربوط به همین شب، مورخ دوازدهم تیرماه هزار و سیصد و نود و نه می‌باشد. در چنین روزی امیدوارم کارهایی که تولید و به شما عرضه می‌کنم شادی یا غم سازنده داشته باشد نه مخرب!

امیدوارم شما را در عرصه تولید موسیقی مانند خانواده خود ارزشمند بدانم و هر کاری به شما عرضه نکنم و امیدوارم سلامت و شاد و باشید و من هم در آن نقش داشته باشم و به شادی در کنار هم، رسم انسانیت و ایمان، و نام بزرگ ایران را آن چنان که در خور است که بلند آوازه کنیم. از ابراز لطف و مرحمت شما دوستان گرامی بسیار سپاسگزارم و کامنت‌های شما گرامیان را می‌بینم.»

فعلاً شرایط سخته، انگیزه بدیم و گرنه کارمون تمومه!

سینا حجازی از جمله خوانندگان پرطرفدار کشورمان است که طی ماه‌های اخیر فعالیت چندانی در حوزه موسیقی نداشته است.

او یکی از هنرمندانی است که در سال‌های اخیر با سبک خاصی که از موسیقی خود به مخاطبان ارائه داده، توانسته به عنوان یکی از متفاوت‌ترین خواننده‌های کشورمان معرفی شود. کما اینکه بسیاری از کارگردانان و تولیدکنندگان سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی علاقه‌مندند تا از سبک موسیقایی این خواننده در کارهای خود بهره مند شوند.

این خواننده اما در ماه‌های اخیر بنا به شرایطی که هنوز دلایل آن مشخص نیست ترجیح داده در سکوت کامل خبری به کارهای خود در عرصه موسیقی ادامه داده و فعلاً درباره کارهای آینده‌اش موضوعی را رسانه‌ای نکند.

تازه‌ترین فعالیت موسیقایی حجازی هم به انتشار موسیقی تیتراژ برنامه صبحگاهی شبکه سه تلویزیون باز می‌گردد که در توضیح این تک آهنگ در صفحه شخصی‌اش نوشته است: «گفتم حالا که یه مدت نبودم، هر روز صبح یه کار انرژیک ازم بشنوید و پرانرژی برید سرکار. چاره چیه؟ فعلاً شرایط سخته و بهتره خودمون به خودمون امید و انگیزه بدیم و گرنه کارمون تمومه (تیتراژ برنامه سلام صبح بخیر هر روز صبح از شبکه سه)»