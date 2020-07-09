خبرگزاری مهر_ گروه فرهنگ: گزارش هفتگی اخبار برگزیده کتاب در سومین هفته تابستان، نسبت به هفته گذشته که گزارش تنها ۹ خبر داشت، وضعیت بهتری دارد و با ۱۶ خبر داخلی و خارجی، پرخبر محسوب میشود.
«یکهفته با کتاب» این هفته از نظر موضوعی، سهجفت خبر مشابه دارد؛ دو خبر درگذشت، دو خبر معرفی برگزیدگان جوایز و دو خبر انتشار فراخوان جوایز ادبی.
گزارش با دو خبر از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه تابعه جدیدش که حاصل ادغام ۳ زیرمجموعه این معاونت است، شروع میکنیم و در ادامه به ۲ خبر درگذشت چهرهها میرسیم. سپس ۲ خبر درباره خدمات نهاد کتابخانههای عمومی و کتابخانه ملی در ایام شیوع دوباره و بیشتر کرونا خواهیم خواند. اهدای اسناد و کتابهای یکی از شهدای هسته به کتابخانه ملی و خبری از دفتر مطالعات و برنامهریزیهای فرهنگی وزارت ارشاد هم از دیگر اخباری هستند که در ادامه گزارش به آنها میرسیم.
ادامه گزارش مربوط به ۲ جفت خبر مشابه در زمینه معرفی برگزیدگان جوایز و انتشار فراخوان ۲ جایزه ادبی است و سپس ۲ خبر دیگر از رویدادهای داخلی حوزه کتاب و نشر باقی میماند که مربوط به محفل ادبی ارغوان و باشگاه ملی جوانان پژوهشگر هستند. پس از این خبرها هم بخش بینالمللی و خارجی گزارش قرار دارد که ۲ خبر را درباره بخش کتاب سایت آمازون و مهمترین جایزه ادبی ایتالیا شامل میشود.
در ادامه گزارش «یکهفته با کتاب» سومین هفته تابستان ۹۹ را میخوانیم؛
انتخاب مدیرعامل و هیئتمدیره موسسه جدید معاونت فرهنگی ارشاد
جلسه هیأت امنای مؤسسه جدید معاونت امور فرهنگی (مؤسسات ادغام شده نمایشگاههای فرهنگی ایران، خانه کتاب و بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان) صبح یکشنبه ۱۵ تیر بهصورت غیرحضوری برگزار شد و در آن، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه مذکور انتخاب شدند.
انتصاب معاونان موسسه فراگیر معاونت امور فرهنگی
طبق خبری هم که چهارشنبه منتشر شد، ایوب دهقانکار مدیرعامل موسسه فراگیر معاونت امور فرهنگی صبح چهارشنبه در احکام جداگانهای معاونان و مدیران بخشهای مختلف موسسه جدید را منصوب کرد.
درگذشت تاجماه آصفی
تاجماه آصفی، همسر احمد مهدوی دامغانی، استاد زبان و ادبیات فارسی و مولف کتاب «آسمان و خاک» (الهیات شعر فارسی از رودکی تا عطار) روز دوشنبه این هفته ۱۶ تیر، بهعلت ابتلا به سرطان در آمریکا درگذشت.
درگذشت غلامرضا سحاب
غلامرضا سحاب فرزند عباس سحاب بنیانگذار مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب، پیش از ظهر سهشنبه ۱۷ تیر درگذشت. وی که متولد ۱۳۲۷ بود، بهعنوان یک کارتوگراف و پژوهشگر، آثار مهمی در حوزه جغرافیا و مطالعات جغرافیایی در کارنامه دارد.
تعطیلی ارائه خدمات کتابخانهای به تهرانیها
با توجه به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا، ارائه خدمات کتابخانه ای به اعضاء کتابخانه های عمومی شهر تهران از دوشنبه ۱۶ تیر لغایت پنجشنبه ۱۹ تیر تعطیل اعلام شد.
رایگانشدن دسترسی به منابع مرجع انتشارات کتابخانه ملی
اول خبر از کتابخانه ملی آنکه با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی دانشگاهها و نبود امکان مناسب به منابع فیزیکی، دسترسی رایگان به منابع اصلی و مرجع انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی در حوزه آرشیو، اسناد، کتابداری و نسخه پژوهی به همت اداره کل پژوهش و آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فراهم شد.
اهدای کتابخانه و دستنوشتههای شهید هستهای به کتابخانه ملی
خبر دیگر از کتابخانه ملی هم از این قرار بود که کارشناسان گروه مبادله و اهدا اداره کل فراهم آوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با حضور در منزل شهید دکتر مسعود علیمحمدی از دانشمندان هستهای کشور، کتابخانه اهدایی و مجموع اسناد، دست نوشته مقالات و جزوههای درسی شهید هستهای را به کتابخانه ملی منتقل کردند تا در آرشیو ملی ایران نگهداری شود. بهاینترتیب کتابخانه و مجموعه اسناد شهید علیمحمدی شامل ۱۰۴۴ عنوان کتاب، ۵۳ نسخه نشریه، ۹ منبع غیر کتابی (عکس، گذرنامه زیارتی و…)، سه کارتن دستنوشته، مقالات و جزوههای درسی به کتابخانه ملی رسید.
توزیع بیش از ۶۰ هزار نسخه کتاب در مناطق روستایی
ابراهیم حیدری مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزیهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این هفته از توزیع بیش از ۶۰ هزار عنوان کتاب در مناطق روستایی کشور خبر داد و گفت: اهدای کتاب به مناطق روستایی کشور با شعار «با کتاب میشه» و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین اقشار کمتر برخوردار جامعه به اجرا درآمد.
معرفی برگزیدگان جایزه قلم زرین
مراسم پایانی هجدهمین اختتامیه جایزه قلم عصر شنبه این هفته برگزار شد و برگزیدگان این دوره از جایزه مذکور معرفی شدند.
معرفی برگزیدگان جایزه جمالزاده
دومین دوره جایزه جمالزاده هم شامگاه شنبه ۱۴ تیر با معرفی برگزیدگان خود در چهار بخش، به ایستگاه پایانی رسید.
انتشار فراخوان چهارمین جایزه ابوالحسن نجفی
فراخوان چهارمین دوره جایزه ابوالحسن نجفی روز شنبه این هفته توسط مرکز فرهنگی شهر کتاب منتشر شد.
انتشار فراخوان سومین جایزه بهاران
فراخوان سومین دوره جشنواره داستان کوتاه بهاران هم با هدف ترویج هنر داستاننویسی، کشف و معرفی استعدادها این هفته منتشر شد.
آغاز بهکار محفل ادبی ارغوان
اولینجلسه از نشستهای نقد کتاب شعر محفل ادبی ارغوان با محوریت نقد و بررسی کتاب «تفسیر آه» اثر محمدحسین ملکیان شنبه ۱۴ تیر همزمان با روز قلم، با حضور سعید بیابانکی و با اجرای فریبا یوسفی، برگزار و در فضای مجازی پخش شد.
برگزاری نشست خبری مدیرمسئول باشگاه ملی جوانان پژوهشگر
نشست خبری محمدرضا حقدوست مدیرمسئول باشگاه ملی جوانان پژوهشگر و سخنگوی مرکز پژوهشی اسراء و راهب عارفی رئیس مرکز پژوهشی ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسراء پیرامون طرح جامع توانمندسازی و دانشافزایی دانشآموزان دانشجویان و معلمان فرهیخته کشور با هدف سرانه مطالعه و کاهش آسیبهای اجتماعی، شنبه ۱۵ تیر در محل باشگاه ملی جوانان پژوهشگر برگزار شد.
انتشار فهرست بهترین کتابهای ۲۰۲۰ آمازون
سایت فروش آنلاین کتاب آمازون، این هفته با انتشار فهرستی از ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۰، کتابهایی را که مخاطبان در خانه مانده، بیشترین استقبال را از آنها به عمل آورده بودند، معرفی کرد.
معرفی برنده جایزه ادبی استرگا
طبق خبری که دوشنبه این هفته منتشر شد، در مراسمی که بهدلیل شیوع کرونا در ایتالیا روی بالکن یک مکان تاریخی برگزار شد، ساندرو ورونسی بهعنوان برنده جایزه استرگا ۲۰۲۰ معرفی شد. این، هفتاد و چهارمین دوره اهدای جایزه استراگا یا جادوگر ایتالیا بود. این جایزه مهمترین جایزه ادبی این کشور است که از سال ۱۹۴۷ پایهگذاری شد و امسال با توجه به بیماری کرونا و شیوع گسترده آن در ایتالیا، اهمیت خاصتری هم داشت.
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