۲۳ عنوان کتاب جدید در کانون پرورش فکری

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال «جهش تولید» و در شرایط بحرانی ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور، نویسندگان حوزه ادبیات کودک و نوجوان با انگیزه‌ای مضاعف برای کودکان و نوجوانان قلم می‌زنند.

اکنون هم‌زمان با روز ملی ادبیات کودک و نوجوان، حاصل اندیشه و قلم نویسندگان ایران در روزهای پرتشویش و سخت کرونا به بار نشست است و شاهد آماده شدن ۲۳ عنوان کتاب با موضوع‌های متنوع با چشم‌اندازی ویژه و نگاهی امیدوارانه به آینده‌ای روشن در انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستیم.

این آثار به قلم نویسندگان نام‌آشنای حوزه ادبیات کودک و نوجوان همچون مصطفی رحماندوست، زهره پریرخ، فرهاد حسن‌زاده، طاهره ایبد، زنده‌یاد سوسن طاقدیس، محمدرضا شمس، محمدرضا مرزوقی، مینو کریم‌زاده، سرور کتبی، مریم هاشم‌پور، علی خاکبازان، مجید عمیق و… است که با موضوع‌های متفاوت در قالب‌های شعر، داستان، کاردستی و مجموعه‌ی علمی آماده‌ی چاپ شده است.

در این میان مجموعه‌ی «آهای مواظب ما باشید!» در ارتباط با حیوانات در حال انقراض ایران که در قالب داستان‌هایی با عنوان‌های مختلف از جمله «آخرین زاغ بور دشت بزرگ»، «باورکن من لاک‌پشتم»، «بدو، بدو، بدو»، «بزرگ گوش کوچک»، «به من بگو سمندر»، «ترس… ترس… ترس»، «چه کسی نامه را به شیشه چسبانده بود»، «کی…؟ کو… و.؟» و «گوزن زرد» به چشم می‌خورد که با تصویرگری‌های متفاوتی از هنرمندان تصویرگر و مناسب برای گروه سنی ۹+ آماده چاپ است.

همچنین مجموعه علمی «علوم عصر حجری» از دیگر کتاب‌هایی است که آماده انتشار شده است.

جلد دوم «دانشنامه محیط زیست» به قلم هنریک مجنونیان، بهرام حسن‌زاده‌کیابی و شکوه حاجی‌نصرالله برای گروه سنی ۱۵+ (نوجوان) آماده شده است.

این کتاب‌ها برای گروه‌های سنی ۴+ (نوگام)، ۹+ (نونهال)، ۱۲+ (نونگاه) و ۱۵+ (نوجوان) در نظر گرفته شده است.