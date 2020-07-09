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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۴

کنفرانس بین‌المللی مطالعات قرآنی برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی مطالعات قرآنی برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی مطالعات قرآنی دسامبر ، ۲۰۲۰ در استانبول، ترکیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی مطالعات قرآنی در روزهای ۲۱ و ۲۲ دسامبر، ۲۰۲۰ در استانبول، ترکیه برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل مطالعات قرآنی، تفسیر قرآن و سنت نبوی، واژگان شناسی و تفسیر قرآن، قرآن و تفسیر آن، قرآن در زمینه‌های دانشگاهی اسلامی و غیراسلامی، قرآن و مذاهب دیگر، تفسیر و ترجمه قرآن، نسخه‌های قرآنی، قرآن و عرفان، احادیث نوین تفسیر قرآن، روش و تئوری در مطالعه قرآن و تفسیرهای آن (گذشته، حال، آینده)، سنت، عقل و تفسیر قرآن، دیدگاه‌های فلسفی در تفسیر قرآن مدرن، زنان در قرآن، روایات و تفسیرها، یهودیت و مسیحیت در تفسیر اسلامی، قرآن، تفسیر و مطالعات عقلی اسلامی است.

علاقمندان می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس ایمیل https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۰/۱۲/istanbul/ICQS/sponsorship ارسال نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/quranic-studies-conference-in-december-۲۰۲۰-in-istanbul مراجعه گردد.

کد مطلب 4969358

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