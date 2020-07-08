ارائه خدمات درمان اعتیاد با هر نوع بیمه پایه

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش فرزین در خصوص آخرین وضعیت ارائه خدمات برای درمان اعتیاد گفت: تا سال ۹۷ ردیف‌های اعتباری درمان اعتیاد به بیمه سلامت اختصاص یافت، اما در سال ۹۸ این ردیف از اعتبارات بیمه سلامت حذف شد.

وی افزود: از اواخر سال گذشته با نامه ستاد مبارزه با مواد مخدر رایزنی‌های لازم برای اختصاص بودجه صورت گرفت و پس از پیگیری‌های لازم برای اختصاص دو ردیف اعتباری، فرآیندهای تدوین دستورالعمل و بازنگری دستورالعمل گذشته در نهایت دستورالعمل جدید سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: هم اکنون سامانه پابا فعال است و تعداد قابل توجهی سند در آن ثبت شده که مؤید خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان است و خدمات ثبت شده با شیب قابل توجهی در حال افزایش است.

وی اظهار داشت: تا کنون قرارداد ۱۰۴ مرکز در سامانه پابا ثبت شده و همچنین برای ۵ هزار و ۹۰۹ نفر از بیمه شدگان مشمول، خدمت ارائه و در سامانه ثبت شده است.

فرزین با بیان اینکه تمام خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان در سال جاری ۸ هزار و ۵۸۸ خدمت با هزینه‌ای حدود ۹۶۰ میلیون تومان بوده است افزود: سهم پرداختی بیمه از این مبلغ معادل ۶۷۰ میلیون تومان است.

وی گفت: در سنوات گذشته معتادان مجهول الهویه ای وجود داشتند که امکان پوشش بیمه و برخورداری از خدمات، برای آنها فراهم نبود، اما در سال جاری این امکان پیش بینی شده است؛ بدین صورت که چنین افرادی با کد یکتای تعریف شده از سوی سازمان‌های تعریف شده مانند بهزیستی به سازمان بیمه‌گر معرفی می‌شوند و تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند، ضمن اینکه در سامانه پابا نیز این امکان فراهم شده که مشخصات این افراد ثبت و خدمات مربوطه به آنان ارائه شود.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سازمان بیمه سلامت در رابطه با اعتبار ترک اعتیاد، متولی ارائه این خدمات به تمامی افرادی است که تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه مختلف قرار دارند؛ یعنی سازمان بیمه سلامت متولی پرداخت اعتبار ترک اعتیاد به همه بیمه شدگان تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه است.

وی تاکید کرد: ۵ هزار و ۸۰۰ نفری که از ابتدای طرح خدمات دریافت کردند، تنها کسانی نیستند که تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار دارند و هر فردی با هر دفترچه بیمه پایه‌ای می‌تواند به مرکز ترک اعتیاد مراجعه کند و از این خدمات بهره‌مند شود.