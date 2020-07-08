دستاورد کنترل کرونا را ساده از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، عصر چهارشنبه در جلسه اضطراری ستاد فرماندهی و مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران، با قدردانی از حمایت‌ها و توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در مقابله با کرونا و توجه به مدافعان سلامت، خاطرنشان کرد: در عمرم تملق نگفتم، اما حمایت و بصیرتی که از رهبر معظم انقلاب دیدم، وظیفه دارم که بگویم و از خدا خواستم تا روزی که زنده هستم، سایه ایشان را بر سر ما حفظ بفرماید.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به فراز و نشیب‌ها در پنج ماه گذشته در مقابله با ویروس کرونا، تصریح کرد: من شرمنده مدافعان سلامت هستم که با گذشت این روزهای سخت، اما با سهل انگاری عده‌ای و همچنین برخی از مردم و غیر مردم در جایگاه‌های دولتی و خصوصی، دستاوردها ساده انگاشته و همه چیز تمام شد.

دکتر نمکی گفت: من مدت‌ها هم قهر بودم هم دل شکسته، بارها گفتم در صورت سهل انگاری این دستاورد ملی را از دست می‌دهیم و این دستاورد را لگد مال بی توجهی‌ها نکنیم.

وزیر بهداشت با ابراز نگرانی مستمر در خصوص سه رقمی شدن فوتی‌های کرونا، گفت: این نگرانی را بارها ابراز کردم و این نگرانی در شرایطی بود که ما برنامه مهار کرونا تا ته خط برای سه مرحله مدیریت، کنترل و مهار برنامه ریزی کرده بودیم.

وی با اشاره به هزینه‌های هنگفت کشورهای اروپایی و آمریکا برای مقابله با کرونا در مقایسه با کشورمان، گفت: در ایران برای مهار کرونا مانند دوره دفاع مقدس و همدلی و وفاق ملی دستاوردهای مهمی داشتیم که نشان از مدیریت برنامه ریزی شده داشت.

عملکرد موفق ما موجب سکوت رسانه‌های معاند شد

دکتر نمکی افزود: موفق ترین برنامه را در عرصه جهانی در مبارزه با کرونا در مقایسه با سایر کشورها داشتیم که سبب سکوت شبکه‌های معاند شد.

وی گفت: سرانه تخت ما ۱.۶ دهم تخت به ازای هر هزار نفر است اما کاستی‌های ما در اوج تحریم با تلاش مدافعان سلامت جبران شد که مشابه این رفتارها را در دفاع مقدس داشتیم و پزشکان و پرستاران ما با غیرت ملی در اوج آتش کرونا، مجاهدت کردند.

وزیر بهداشت گفت: گله من از این است که وقتی ما به مقامات ارشد نظام گزارش غلط می‌دهیم، تصمیم غلط گرفته می‌شود، چرا من باید زبانم در مراجع عالی رتبه به دلیل استناد برخی گزارش‌های کارشناسی، کند شود؟

نمکی با بیان اینکه ضرر اقتصادی در حوزه سلامت از سایر بخش‌های اقتصادی بیشتر بوده است، گفت: بیشترین زیان را در شرایط کرونا در بخش سلامت دادیم و بیشترین شهید را هم دادیم، در شرایطی که همه تعطیل شدند همکاران ما در بخش سلامت سه شیفت کار کردند و ما بیشتر ضرر اقتصادی، جانی و حیثیتی را در این چند ماه در مبارزه با کرونا دادیم.

گلایه از سهل انگاری برخی در مقابله با کرونا

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ادامه با انتقاد از سهل انگاری برخی در مقابله با کرونا گفت: عده‌ای دچار سهل‌انگاری شده‌اند. این عده چه از مردم و چه از دوستان غیر مردم که در جایگاه‌های مختلف در بخش خصوصی یا دولتی نشسته‌اند، سبب شده‌اند این دستاورد عظیم ملی در مقابله با کرونا ساده انگاشته شود.

وی گفت: روزی به یکی از عزیزانم گفتم چرا ماسک نزدی تا بیمار نشوی؟ و او با بغض به من گفت وقتی به بیمارستان رفتم و دیدم پزشک و پرستاران دیگر ماسک ندارند. آن را از صورتم برداشتم؛ عین روزهای دفاع مقدس که قمقمه آب را به یکدیگر می‌بخشیدند.

کادر درمانی کشورمان با غیرت به مقابله با کرونا آمد

نمکی اضافه کرد: شما افتضاح تحصن در اروپا و آمریکا و آمدن پزشک و پرستار به خیابان را در ایران ندیدید و این علتی ندارد جز غیرت ملی کادر درمانی کشورمان. وقتی طبیب متخصص دانشمند ما آنگونه صحبت می‌کند من او را می‌ستایم، اما گله من از این بخش نیست، این تحسین برانگیز است، اما گله من از این است که وقتی به مقامات ارشدمان آدرس غلط می‌دهیم، تصمیم گیری‌ها غلط از آب در می‌آید و من دیگر نمی‌توانم به آقای دکتر بگویم پرسنل من دارند آلوده می‌شوند و از این حقانیت به خوبی نمی‌توانم دفاع کنم. گله من از این جاست و نه از ایثار و جوانمردی و گذشتی که انجام شد. چرا زبان من به عنوان وزیر شما باید در یک مرجع عالی کند شود به دلیل استناد به واژه‌های غیر کارشناسی که ممکن است حتی از سر گذشت بوده باشد.

وزیر بهداشت ادامه داد: من نمی‌خواهم ایثار و گذشت را با چنین بخشی قاطی کنم. بیشترین زیان در این دوران در بخش سلامت داده شده است. همه بخش‌های کشور اذیت شدند، اما هیچکس به اندازه ما اذیت نشد، ما بیشترین شهید را دادیم و زمانی که همه فرار کردند از آسیب‌های عفونت، بچه‌های ما دل به این آتش زدند. زمانی که همه جا تعطیل شد ما سه شیفته کار کردیم. ما بیشترین ضرر اقتصادی را کردیم. بیمارستان‌های دانشگاهی از درآمدهای اختصاصی خود تنها ۱۵ درصد درآمد دارند در حالی که ۶۰ تا ۷۰ درصد مخارج خود را با این درآمدها باید بگذرانند. بیشترین زیان جانی، مالی و همه چیز را در این مدت دادیم.

وی خاطرنشان کرد: من به عنوان وزیر و یک خدمتگزار کوچک، شرمنده این مدافعین سلامت هستم که با تمام گذشت این مدت را طی کردند. ما برنامه داریم، اما عده‌ای دچار سهل انگاری شده‌اند. این عده چه از مردم و چه از دوستان غیر مردم که در جایگاه‌های مختلف در بخش خصوصی یا دولتی نشسته‌اند، سبب شد این دستاورد عظیم ملی ساده انگاشته شود.

بارها هشدار دادم این دستاورد بزرگ ملی را از دست می‌دهیم

نمکی اظهار داشت: من مدت‌ها بود جلوی دوربین نیامده بودم. هم قهر بودم، هم دلشکسته و هم عصبانی. بارها گفتم این دستاورد بزرگ ملی را از دست می‌دهیم و این حرکت بزرگ افتخار آفرین در عرصه بین المللی را لگدمال بی توجهی نکنید. من خدمت مقام معظم رهبری نوشتم که من بارها گفتم کسانی که چندین سال است مرا می‌شناسند می‌دانند من در عمرم تملق نکرده‌ام، ولی خدا شاهد است حمایت و بصیرت مقام معظم رهبری در این دوره را وظیفه دارم، اعلام کنم.

وی با اشاره به اینکه روزنگار کرونا دارد، تصریح کرد: در خیلی از روزهای این روزنگار که ان شاءلله اگر عمری باشد، منتشر می‌شود نوشته‌ام که خدایا تا من زنده‌ام و تا زمانی که این مسئولیت بر دوش من است، سایه بلند مقام معظم رهبری را از سر من بر ندار. من خدمت ایشان عرض کردم که نگران مرگ سه رقمی هستم. ما به زحمت آمار را به حدود ۳۰ مرگ در روز رساندیم و به سمت تک رقمی کردن این عدد بودیم به شکلی که حتی در تهران توانستیم این کار را بکنیم. ما برنامه مرگ تک رقمی و کنترل بیماری را داشتیم. ما گفتیم در فاز اول مدیریت، فاز دوم کنترل و فاز سوم مهار بیماری را خواهیم داشت تا جایی که در ۱۳ استان به فاز مهار بیماری رسید.

نمکی گفت: ما در اپیدمی می‌گوئیم اگر پروانه‌ای در هرات پر زد باید در استان خراسان و سیستان و بلوچستان ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده منتظر طوفانش باشیم. بنده که با مدیریت اپیدمی بیش از ۳۰ سال پیش ذهنم شکل گرفته است. روز اولی که خبر شیوع این ویروس را در چین دریافت کردم، به همکارانم گفتم که خودتان را برای یکی از ناشناخته‌ترین، خطرناک‌ترین و عجیب‌ترین ویروس‌های جهان آماده کنید.

وزیر بهداشت ادامه داد: امروز پنج تن از معاونان من در پنج استان برای ویزیت حضور پیدا کردند و قرار است تا فردا در ۱۰ استان ویزیت کنند.

وی افزود: من روز اول دکتر گویا و دکتر رئیسی را به استان‌ها فرستادم تا تخت‌ها و پروتکل‌ها را آماده کنند. ما اولین کشور جهان بودیم که پروازها را قطع کردیم. بنده در ۷ بهمن جلسه‌ای برای قطع پروازهای چین برگزار کردم. خیلی از افراد باور نمی‌کردند و به شوخی می‌گرفتند.

نمکی ادامه داد: ما اولین کشوری بودیم که در ورودی‌های زمینی، دریایی و هوایی گیت‌هایی را برای کنترل افراد گذاشتیم و زمانی که کیت آزمایش کرونا در دنیا حرفش به میان آمده بود، ما به کمک دکتر بیگلری و خانم دکتری مختاری آزاد، طراحی روش pcr را برای شناسایی ویروس انجام دادیم و تا ۱۵ روز پس از اپی سنترهای گرفتار در قم و گیلان به ما مقداری کیت رسید که دکتر آسایی از سفر خود به ژنو آورده بودند.

کشور خودش را برای چنین هجمه سنگینی آماده کرده بود

وی ادامه داد: تست ۵۷ دانشجوی ایرانی ووهان که اواسط بهمن به کشور آمدند توسط خودمان انجام شد بنابراین این کشور خودش را برای یک چنین هجمه سنگینی آماده کرده بود و ما با برنامه پیش آمدیم که اینگونه آبرو خریده شد.

وزیر بهداشت ادامه داد: اینکه ما ستادهای فرماندهی تشکیل دادیم و کلی پروتکل تنظیم کردیم و تمام تیم‌هایمان را برای ورود به چنین صحنه پر حادثه سهمگینی آماده کردیم یک ضرر هم برایمان داشت که عده‌ای خیلی به نظرشان راحت آمد.

نمکی افزود: آمریکایی‌ها به غیر از چند هزار میلیارد که برای معیشت مردمانشان هزینه کردند ،۱۱۱ میلیارد دلار را فقط برای بخش سلامتشان هزینه و انگلیسی‌ها ۲۰ میلیارد تنها برای بخش سلامت هزینه کردند در حالی که بنده از یک میلیاردی که مقام معظم رهبری فرمودند زیر ۳۰ درصدش را تا امروز توانسته‌ام دریافت کنم، ولی با توجه به میزان مرگ و ابتلاء و گرفتاری‌هایمان و میزان آوارگی مردم در درمان، از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هفت به یک ما جلو بودیم که این حرکت‌های بزرگ به معنای یک برنامه و ایثار و یک روش موفق است.

وفاق و همدلی ملی کاستی‌ها را جبران کرد

وزیر بهداشت گفت: ما با اتکا بر همدلی و وفاق ملی بود که توانستیم کاستی‌ها را جبران کنیم. اینکه توانستیم در فاز اول دفاع خوب بکنیم و در فاز دوم حمله خوب انجام دهیم نشان از یک مدیریت منسجم برنامه ریزی شده بود و معتقدیم موفقترین برنامه جهانی را در عرصه ملی ما داشتیم.

وی با اشاره به اینکه روزی bbc,voa و … زحمات ما را در مقابله با کرونا به سخره می‌گرفتند، گفت: وقتی آن افتضاح را در اروپا و آمریکا دیدند. خفه خون گرفتند. آن‌هم اروپا و آمریکایی که میزان تختش به هزار نفر جمعیت در بدترین شرایط ۶ تا ۷ برابر ماست. با تمام زحماتی که در طرح تحول سلامت کشیده شد، میزان تخت ما به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۱.۶ است. این یعنی در جایی ۱ و در جایی حتی زیر یک است در حالی که فرانسه ۷.۷ تخت به ازای هزار نفر جمعیت دارد. این کاستی‌ها در اوج شرایط تحریمهاست.

وزیر بهداشت با تأکید بر جداسازی بیمارستان‌های کرونایی و غیرکرونایی، گفت: اینکه ما در کرونا دچار خسران شدیم به این معنی نبود که نفهمیدیم بازگشایی‌ها آمارها را بالا می‌برد بلکه زانو زدن ما در مقابل اقتصادی بود که بیش از این ظرفیت نداشت.

نمکی افزود: حتی یک پرستار و پزشک ما مانند آن تحصن و افتضاحی که پزشکان و پرستاران غربی به خیابان‌ها آمدند انجام نداد.

وی اضافه کرد: امروز در نقطه‌ای که قرار گرفته‌ایم نمی‌توانیم به عقب برگردیم و نمی‌توانیم مردم خسته را به شعار در خانه بمانیم برگردانیم. در روز سیزده بدر مردم در خانه ماندند، اما الان نمی‌شود کسبه را به تعطیلی کارها مجبور کرد. روشی هنرمندانه‌تر می‌خواهیم که مردم را به رعایت شیوه‌های بهداشتی تشویق کنیم و باید ببینیم چگونه می‌توانیم مردم را متقاعد به رعایت این دستورالعمل‌ها کنیم. باید برای افزایش فاصله گذاری هوشمند، نظارت بر پروتکل‌های اصناف و استفاده از ماسک به عنوان اولین راهکارهای کنترل کرونا وقت ویژه بگذاریم.

نمکی با بیان اینکه ما برای مردم چهار پنج ماه عمل‌های الکتیو (غیراورژانسی) را متوقف کردیم خاطرنشان کرد: بیشتر از این نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. باید امروز ظرفیت تخت‌های غیرکرونایی را حفظ کنیم و خواهشم این است همه بیمارستان‌ها را گرفتار کرونا نکنیم. باید برای تهران برنامه ریزی کنیم که تعدادی از بیمارستان‌ها را برای بیماران کرونایی و تعدادی را برای بیماران غیرکرونایی اختصاص دهیم و بیمارستان‌های کرونایی و غیرکرونایی را جدا کنیم.

نمکی گفت: اینکه برخی مردم از فقر و تهیدستی رو به طغیان می‌برند، باید رئیس جمهور این مملکت به عدم شکل گیری این طغیان فکر کند. بنده نمی‌توانم به مغازه داری که چک برگشتی دارد کمک نکنم و باید اقتصاددانان به کمک ما می‌آمدند و راهکار به بنده ارائه می‌کردند که چطور مملکت را در این شرایط اداره کنیم تا طغیان ناشی از گرسنگی و فقر نداشته باشیم.

کسی ما را تنها نگذاشت

وزیر بهداشت بیان کرداینکه ما در کرونا دچار خسران شدیم به این معنی نبود که نفهمیدیم بازگشایی‌ها آمارها را بالا می‌برد بلکه زانوزدن ما در مقابل اقتصادی بود که بیش از این پتانسیل نداشت.

وی با بیان اینکه به شدت از برنامه وزارت بهداشت و تلاش همکارانم دفاع می‌کنم، گفت: نیروهای مسلح جوانمردانه ایستادند، صدا و سیما نمره ۲۰ داشت و سازمان‌های مردم نهاد، خیرین همراه بودند و روحانیت با نجابت با ما برخورد کردند. استانداران نیز با تمام وجود به صحنه آمدند و کسی ما را تنها نگذاشت.