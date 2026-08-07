به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با تسلیت سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، اظهار کرد: تقوا مهم‌ترین عامل نجات انسان و جامعه است و عمل به واجبات و پرهیز از محرمات، مسیر سعادت را هموار می‌کند.

وی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) وقوع فتنه‌ها را برای امت اسلامی پیش‌بینی کرده بودند، افزود: تنها راه مصون ماندن از فتنه‌ها، تمسک به قرآن و اهل‌بیت(ع) است و جامعه اسلامی باید در برابر سختی‌ها و توطئه‌های دشمن با صبر و استقامت ایستادگی کند.

قدردانی از مدافعان حرم و اصحاب رسانه

امام جمعه ساری با گرامیداشت روز شهدای مدافع حرم، از ایثارگری این شهدا و خانواده‌های آنان تجلیل کرد و گفت: ملت ایران با تقدیم شهدا از اسلام، اهل‌بیت(ع) و حریم حرم دفاع کرده است.

وی همچنین با گرامیداشت روز خبرنگار، از تلاش‌های خبرنگاران و فعالان رسانه در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه قدردانی کرد.

ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق و حمایت از شالیکاران

آیت‌الله محمدی لائینی با دعوت مردم به مدیریت مصرف برق، بر صرفه‌جویی در استفاده از انرژی تأکید کرد و گفت: کاهش مصرف، از بروز خاموشی‌ها جلوگیری خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای حمایت از کشاورزان مازندران، خواستار جلوگیری از واردات یا توزیع برنج خارجی در فصل برداشت شد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با انتقاد از رفتار یکی از فرمانداران استان در حضور در مراسمی مغایر با ارزش‌های اسلامی، تصریح کرد: مسئولان باید الگوی پایبندی به ارزش‌های دینی و انقلابی باشند و افرادی که به این ارزش‌ها بی‌توجه هستند، جایگاهی در مسئولیت‌های اجرایی ندارند

مذاکره درباره تنگه هرمز در شرایط کنونی به مصلحت نیست

وی با اشاره به مباحث مربوط به رژیم حقوقی تنگه هرمز، اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور، اولویت حفظ منافع ملی و مقابله با تهدیدهای دشمن است و مسئولان باید در مذاکرات، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را مدنظر قرار دهند.

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان از فعالیت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قدردانی کرد و برای عزت اسلام، پیروزی ملت ایران و سلامتی رهبر معظم انقلاب دعا کرد.