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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۰:۲۲

هفته گذشته؛

بالگرد حامل رئیس ستاد مشترک رژیم صهیونیستی دچار سانحه شد

بالگرد حامل رئیس ستاد مشترک رژیم صهیونیستی دچار سانحه شد

منابع خبری چهارشنبه شب اعلام کردند که بالگرد حامل رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی هفته گذشته دچار سانحه شده و نزدیک بود سقوط کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری چهارشنبه شب گزارش دادند که یک فروند بالگرد ارتش رژیم صهیونیستی به تازگی دچار سانحه شده است.

منابع خبری به نقل از کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کردند که این بالگرد که حامل «آویو کوچاوی» رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم بوده است هفته گذشته دچار سانحه شده و نزدیک بود سقوط کند.

بر اساس این گزارش، کوچاوی در حال پرواز از مرکز فرماندهی در تل آویو به سمت یکی دیگر از پایگاه‌های نظامی بود که یکی از موتورهای بالگرد حامل وی از کار افتاد اما خلبان که بالگردش به فاصله ۳۰ متری زمین رسیده بود توانست با کنترل اوضاع مانع از سقوط بالگرد شود.

منابع خبری نوع این بالگرد را «بلک هاوک» اعلام کردند.

کد مطلب 4969595

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