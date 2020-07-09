شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا از نیم میلیون نفر فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس جدیدترین آمار تارنمای «ورلدمتر»، شمار مبتلایان به کرونا (کووید -۱۹) در قاره آفریقا با شناسایی ۱۷ هزار و ۴۶۰ مورد جدید طی ساعات گذشته به ۵۱۱ هزار و ۱۷۰ نفر افزایش یافت.

همچنین با مرگ ۳۶۶ بیمار دیگر طی یک روز اخیر شمار کل قربانیان به ۱۲ هزار و ۱۵ نفر رسید.

از سوی دیگر تاکنون در این قاره بیش از ۲۴۷ هزار نفر از مبتلایان به کرونا بهبود یافته‌اند.

آفریقای جنوبی با ۳ هزار و ۵۰۲ مورد فوتی بیشترین تعداد قربانیان را در میان کشورهای آفریقایی داشته و مصر نیز با ۳۴۸۹ مورد فوتی در جایگاه دوم قرار دارد.

از سوی دیگر هیچ مورد مرگ در سیشل، اریتره، اوگاندا، نامبیا و لسوتو گزارش نشده است.

از سوی دیگر مقامات بهداشتی در کشور آفریقایی نیجریه اعلام کردند که شمار مبتلایان به ویروس قاتل کرونا از ۳۰ هزار نفر عبور کرده است.

مرکز مبارزه با بیماری‌های واگیر در نیجریه اعلام کرد: شمار مبتلایان به کرونا در نیجریه به ۳۰ هزار و ۲۴۹ نفر رسیده است.

این مرکز همچنین شمار قربانیان این ویروس کشنده در این کشور را هم ۶۸۴ نفر اعلام کرد.

نیجریه از حیث شمار مبتلایان در قاره آفریقا سومین کشور پس از آفریقای جنوبی و مصر محسوب می‌شود.