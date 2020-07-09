به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت در بدو ورود به فرودگاه زاهدان اظهار داشت: دولت برای توسعه سواحل مکران و بندر چابهار عزم جدی گرفته و همین اقدامات ظرفیتهای پهلوگیری کشتیها را در این بندر افزایش داده بطوری که در سه ماهه نخست امسال حدود ۱۰۰ هزار تن بیشتر از کل سال گذشته عملیات تخلیه و بارگیری انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون چهار سفر به سیستان و بلوچستان داشته است افزود: این عزم جدی و راسخ که در چند سال اخیر جدی شده است در توسعه سواحل مکران که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است، نقش مهمی داشته است.
مدرس خیابانی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرحهای مهم تبدیل بندر چابهار به یک بندر استراتژیک و سومین قطب بندری جنوب کشور است.
وی ادامه داد: عملکرد پهلوگیری کشتیها در بندر چابهار در سال ۱۳۹۸ حدود ۲ برابر سال قبل از آن بوده است.
انبارهای ۲۵۰ تنی طریق القدس در این سفر افتتاح میشود
سرپرست وزارت صمت تصریح کرد: سال گذشته تلاش کردیم بیشتر کشتیهای حامل کالاهای اساسی در بندر چابهار پهلوگیری کنند که برای همین منظور انبارهای طریق القدس چابهار نوسازی و بهسازی شد که در این سفر نیز این انبارها با ظرفیت ۲۵۰ هزار تن کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار میگیرد.
وی افزود: طرح ۱۰۰ هزار تنی مخازن روغن نیز در دست ساخت است و با راه اندازی آن، کشتیهای حامل کالای اساسی روغن نیز قابلیت پهلوگیری در این بندر را خواهند داشت.
وی تصریح کرد: تخلیه و پهلوگیری کشتیها از بندر چابهار در ۳ ماهه امسال، حدود ۱۰۰ هزار تن بیشتر از کل سال ۹۸ بود
مدرس خیابانی گفت: رئیس جمهوری نیز تکمیل هر چه سریعتر راه آهن چابهار- زاهدان و اتصال کریدور شمال- جنوب نیز با هدف توسعه زیرساختهای تجاری مورد تاکید قرار داده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامههای هفته پنجم پویش ملی «تولید، تداوم امید» اظهار داشت: پنج طرح صنعتی و معدنی بزرگ به دستور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح میشود که طرح کارخانه بافت بلوچ از جمله طرحهای مهم و مورد نیاز سیستان و بلوچستان از جمله این طرحها است.
وی اضافه کرد: واحد ریسندگی این کارخانه فردا در مراسمی افتتاح خواهد شد و در تلاشیم که با مشارکت و حضور شرکت ای درو واحد بافندگی این کارخانه نیز به زودی راه اندازی شود.
مدرس خیابانی بیان کرد: در برنامه ویدئو کنفرانس به صورت همزمان ۲ طرح معدنی نیز در استان فارس و یک طرح صنعتی در استان اصفهان به بهره برداری میرسد.
سرپرست وزارت صمت گفت: بیش از پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان طرح صنعتی و معدنی در قالب هفته پنجم پویش ملی "تولید، تداوم امید" در این هفته در استانهای سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان مورد بهره برداری قرار میگیرد و به مرور طرحهای صنعتی و معدنی در همین راستا افتتاح خواهد شد.
استفاده از ظرفیتهای معدنی سیستان و بلوچستان
وی اظهار داشت: در راستای طرحهای وزارت صمت برای مناطق کمتر برخوردار اکتشاف و بهره برداری از ظرفیتهای معدنی استان سیستان و بلوچستان در برنامه است که در آینده نزدیک این استان رونق خواهد گرفت.
مدرس خیابانی افزود: استفاده از ظرفیتهای معدنی، صنعتی و لجستیکی سیستان و بلوچستان سبب افزایش اشتغال و توسعه این استان میشود.
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